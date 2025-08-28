La Avenida de Trassierra de Córdoba reabre al tráfico tras la finalización de las obras

CÓRDOBA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, acompañado por el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, han celebrado este jueves la apertura al tráfico de la Avenida de Trassierra tras la finalización de la tercera y última fase de obras para su remodelación, que ha tardado casi 40 años.

En declaraciones a los periodistas, Bellido ha señalado que han pasado "39 años desde que el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) incluyó esta actuación en esta avenida", por lo que han sido "casi cuatro décadas completas" las que han pasado para la mejora de "una arteria que es fundamental para Córdoba".

En este contexto, el alcalde ha explicado que "desde 2019 tuvimos claro que había que tomar una decisión, que era impulsar definitivamente la reforma de esta avenida, construir una nueva avenida de Trasierra, porque no se parece en nada a lo que había antes una vez que ha terminado".

Con las actuaciones, ha remarcado Bellido, "hemos ganado en accesibilidad, en sostenibilidad y en espacios de convivencia", en definitiva, hemos ganado "en calidad de vida y hemos logrado una arteria principal en la movilidad de la ciudad", pues la nueva avenida "logra conectar nuestra ciudad de toda la vida, por así decirlo, con la nueva ciudad que está creciendo".

Al respecto, ha explicado que en Córdoba "tenemos una nueva ciudad creciendo en el poniente, con muchos nuevos barrios, y esta arteria conecta esas dos realidades de la nueva Córdoba que entre todos estamos construyendo". Se trata, ha añadido, de "una actuación de regeneración urbana", pues la zona "tenía un cierto aspecto de zona deprimida" y hora es una de las avenidas "más modernas".

"No ha sido fácil", ha asegurado el alcalde, detallando que "en el 2019 quedaban dos tramos completos por hacer, hemos tenido una pandemia por medio, y hemos tenido que obtener los suelos, poner en marcha los proyectos, poner el dinero en los presupuestos para que esto se pudiera hacer, licitar, adjudicar y luego, como están viendo, terminar la obra con la ejecución, que en este caso, como todas, tienen sus vaivenes de tiempos y de plazos".

Tras la reforma de la Avenida de Trassierra, que ahora es "más verde" tras la plantación de 200 árboles, "vienen nuevas avenidas que están pendientes", ha explicado Bellido, que ha señalado que las dos más importantes son "la Avenida de las Ollerías y una actuación que también queremos hacer en Gran Vía Parque". Esas dos actuaciones, "que no están para empezar de inmediato, vamos a dialogarlas mucho con el movimiento ciudadano y sobre todo las vamos a hacer todavía pensando más en verde", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la GMU, Miguel Ángel Torrico, ha señalado que esta tercera fase contaba "con un presupuesto inicial de 565.000 euros, aunque se ha visto aumentado en torno a unos 100.000 euros más", lo que "unido a los casi 1,6 millones euros de la segunda fase que ya estaba en marcha desde hace tiempo supone una inversión global para la terminación de esta Avenida de Trasierra de más de dos millones de euros".