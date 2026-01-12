Aviso amarillo en Cádiz, Huelva y Sevilla este martes por lluvias de hasta 15 l/m2 en una hora

Archivo - Viandantes bajo la lluvia. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé activar este martes, 13 de enero, avisos de nivel amarillo en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla debido a lluvias, que podrían ir acompañadas de tormentas y alcanzar hasta 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

Según informa la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, el aviso estará vigente entre las 08,00 y las 20,00 horas en las comarcas onubenses del litoral, Aracena, el Andévalo y el Condado. Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, y no se descartan tormentas ocasionales en el litoral con posibilidad de mangas marinas.

En el litoral y la campiña gaditana, El Estrecho y la campiña sevillana, el aviso se activará a partir de las 14,00 horas y se mantendrá hasta la medianoche. En estas zonas, se prevén precipitaciones similares, con tormentas ocasionales y riesgo de mangas marinas.

Para la jornada de este martes, a nivel andaluz se esperan cielos nubosos, que irán aumentando a cubiertos a lo largo del día. Se prevén precipitaciones moderadas, extendiéndose de oeste a este sin alcanzar el extremo oriental, pudiendo ser localmente fuertes en el tercio occidental y acompañadas de tormentas ocasionales en el litoral.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios en la mitad oriental y subirán en el resto de la región, de manera localmente notable en el bajo Guadalquivir. Las máximas registrarán ligeros cambios.

Los vientos serán variables y flojos en la vertiente mediterránea, y de componente sur con intensidad moderada en el resto de la comunidad, con intervalos fuertes en el litoral atlántico, tendiendo a amainar durante la tarde.