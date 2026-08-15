Aviso amarillo este domingo por calor en Almería, Córdoba, Sevilla y Jaén, esta última por tormentas junto a Granada

Archivo - Varias personas se refugian del sol con paraguas. A 05 de julio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este próximo domingo, 16 de agosto, el aviso amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Granada y Jaén, así como el nivel amarillo por altas temperaturas en Almería, Córdoba, Jaén y Sevilla, con máximas que alcanzarán los 38ºC.

Según ha informado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el aviso amarillo por fuertes precipitaciones estará vigente en la comarca granadina de Guadix y Baza entre las 14,00 horas y las 22,00 horas, donde se espera una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Asimismo, en la provincia de Jaén se activará esta misma alerta en las comarcas de Cazorla y Segura, y Capital y Montes de Jaén desde las 14,00 horas hasta las 22,00 horas, con una precipitación acumulada de 15 mm en una hora.

Por otro lado, la jornada del domingo también contará con la presencia de aviso amarillo por altas temperaturas en Almería capital y el Poniente, desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas, donde se alcanzarán máximas de 38ºC. Del mismo modo, lo estarán las comarcas jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura, y el Valle del Guadalquivir durante la misma franja horaria, con la máxima también en 38 grados.

En cuanto a Córdoba y Sevilla, sus campiñas estarán bajo aviso amarillo por calor este domingo también entre las 13,00 horas y las 21,00 horas de la noche, donde los termómetros registrarán temperaturas máximas de 38 grados.

Respecto al resto de Andalucía, el domingo se registrarán intervalos de cielos nubosos, con brumas en el litoral y sin descartar bancos de niebla. La nubosidad será de evolución diurna, con chubascos y tormentas, más probables e intensos en las sierras del centro y este de la comunidad por la tarde, donde pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuerte.

No obstante, la Aemet ha señalado que las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en descenso; mientras que las máximas estarán en ascenso en el interior oriental, y sin cambios o en descenso en el resto. También soplarán vientos flojos variables en la vertiente atlántica, aumentando a moderados de componente sur por la tarde. Habrá un levante moderado en el litoral mediterráneo oriental y el Estrecho, ocasionalmente fuerte.