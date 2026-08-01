Aviso amarillo este domingo por calor en seis provincias andaluzas, salvo Cádiz y Huelva, con máximas entre 38ºC y 39ºC

Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. A 6 de julio de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 2 de agosto, el aviso amarillo por altas temperaturas en seis de las ocho provincias andaluzas, que son Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, con máximas que oscilarán entre los 38º y 39º grados.

Según ha precisado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, en la provincia de Almería se mantendrá activado el nivel amarillo desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas --en ambas zonas se registrarán 38ºC de máxima--, así como en el Levante almeriense con máximas de hasta 36ºC.

Respecto a Córdoba, la zona de la campiña cordobesa estará bajo aviso amarillo por calor desde las 13,00 horas hasta 21,00 horas de la noche, con temperaturas máximas de 39 grados, aunque localmente se podrán alcanzar los 40 grados. Asimismo, en la provincia de Granada, la comarca de Guadix y Baza también estará en nivel amarillo durante la misma franja horaria, donde se pondrán alcanzar los 38 grados de máxima.

En cuanto a Jaén, la Aemet ha activado la alerta amarilla en las zonas de Morena y Condado, y el Valle del Guadalquivir entre las 13,00 horas y las 21,00 horas, donde los termómetros podrán registrar hasta 38 grados de máxima.

Por último, en las comarcas malagueñas de Axarquía y Sol y Guadalhorce estarán vigentes el aviso por altas temperaturas, con máximas que oscilarán entre los 36º y 38º grados pudiendo alcanzar localmente los 40ºC, entre las 13,00 horas y las 21,00 horas. Asimismo, la campiña sevillana también registrará el nivel amarillo durante la misma franja horaria, con 38ºC de máxima.