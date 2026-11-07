Aviso amarillo este domingo por tormentas en Sevilla y Huelva, esta última también por viento junto a Cádiz

Archivo - Turistas con paraguas por el centro de Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La previsión meteorológica para el cierre de la semana en Andalucía ha llevado a activar el aviso amarillo en las provincias de Sevilla y Huelva por lluvias y tormentas de hasta quince litros por metro cuadrado, esta última también por viento junto a Cádiz, que también ha activado alerta amarilla por fenómenos costeros.

Según ha recogido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, las alertas por lluvias afectarán a las comarcas onubenses de Aracena, Andévalo y Condado y el litoral desde las 21,00 horas hasta el final del día, con una precipitación acumulada de quince litros pro metro cuadrado, así como en la Sierra Norte de Sevilla. Para esta última comarca y Aracena se pronostican 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

Asimismo, para la campiña gaditana y los litorales gaditano y onubense se han señalado avisos amarillos por fuertes vientos con rachas máximas de 70 kilómetros por metro cuadrado.

En los casos gaditanos, el aviso se encuentra decretado desde las 8,00 hasta las 18,00 horas por vientos de componente este, mientras que en la zona onubense se decreta desde las 20,00 horas hasta el final de la jornada por vientos del sureste.

Además, el litoral gaditano y el Estrecho se encuentran bajo nivel amarillo por fenómenos costeros hasta las 12,00 horas de esta jornada por vientos de levante de 50 a 61 kilómentros por hora, fuerza 7.

A nivel andaluz, para la jornada del domingo se esperan cielos muy nubosos de nubes medias y altas, con precipitaciones moderadas en la mitad occidental al final de la tarde, con probables chubascos ocasionalmente fuertes y acompañados de tormentas en el extremo oriental por la noche y nubes bajas matinales en la vertiente mediterránea, con probables brumas y bancos de niebla.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas presentan pocos cambios en la mitad oriental, en ascenso en el resto, mientas que las máximas presentan pocos cambios o localmente en descenso. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente este, "ocasionalmente fuertes del sureste en el litoral atlántico por la tarde, con rachas ocasionalmente muy fuertes en lugares expuestos de la provincia de Cádiz y litoral de Huelva".