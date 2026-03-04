Aviso amarillo este jueves por fenómenos costeros con olas de hasta tres metros en Almería y Granada

Archivo - Imagen de archivo de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje. - Marian León - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Regina seguirá haciéndose notar en Almería y Granada durante la jornada del jueves, 5 de marzo. Así, se encuentran decretadas alertas amarillas por oleaje en ambas provincias.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, las comarcas de Poniente y Almería Capital y la costa granadina se encuentran bajo nivel amarillo por fenómenos costeros desde las 15,00 horas hasta el término del día por viento del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros.

Para esta jornada, la Aemet ha precisado que para este jueves se esperan "cielos muy nubosos acompañados de chubascos, con probabilidad de ser "localmente fuertes" e ir acompañados de tormentas. Asimismo, la cota de nieve se sitúa por encima de los 2.000 metros, pudiendo descender hasta los 1.500 en las sierras orientales.

Por otra parte, l Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de la posibilidad de que se presente polvo en suspensión, pudiendo producirse "depósitos de barro" y tendiendo a disminuir su concentración a lo largo de la tarde.

En cuanto a las temperaturas nocturnas, se encuentran en "ligero descenso" en la vertiente mediterránea, con pocos cambios en el resto. Por otra parte, se pronostican máximas en descenso, siendo notable la bajada "en amplias zonas".

Los vientos serán flojos y variables, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes del noreste en el extremo oriental durante la primera mitad del día.