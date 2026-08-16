Aviso amarillo este lunes por lluvias en casi toda Andalucía y por calor en Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla

Archivo - La lluvia protagonista en la jornada de hoy, 20 de marzo, desdibuja la entrada de la primavera en la capital andaluza. A 20 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este próximo lunes, 17 de agosto, el aviso amarillo por fuertes precipitaciones en Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Jaén, así como el nivel amarillo por altas temperaturas en Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla.

Así lo refleja la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, donde detalla que en la provincia de Cádiz se registrará el aviso amarillo por lluvias y tormentas en las zonas de Grazalema y la campiña gaditana desde las 12,00 horas hasta 20,00 horas, donde se espera una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En Córdoba, estará activo el nivel amarillo por tormentas en la comarca de Sierra y Pedroches entre las 14,00 horas y 22,00 horas. Asimismo, esta misma zona también contará con el aviso amarillo por calor desde las 13,00 horas y 21,00 horas, con una temperatura máxima de 39 grados. Las comarcas de la campiña y la subbética cordobesa estarán en aviso amarillo por calor entre las 13,00 horas y las 21,00 horas, donde se esperan máximas de hasta 39ºC.

Por otro lado, Jaén permanecerá bajo aviso amarillo por tormentas desde las 14,00 horas hasta las 22,00 horas de la noche en las comarcas de Morena y Condado; Cazorla y Segura; Capital y Montes de Jaén, y Valle del Guadalquivir, zonas que pueden ir acompañadas de chubascos fuertes y rachas muy fuertes de viento. No obstante, las zonas del Valle del Guadalquivir, Morena y Condado, y Cazorla y Segura también registrarán la alerta amarilla por altas temperaturas entre las 13,00 horas y 21,00 horas, donde las máximas estarán entre los 38ºC y 39ºC.

Pasando por la provincia de Málaga, la zona de Ronda tendrá activado el nivel amarillo por lluvias y tormentas desde las 12,00 horas 20,00 horas, donde se prevé una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado, además de que estas tormentas pueden ir acompañadas de chubascos fuertes y rachas de viento muy fuertes.

Igualmente, en Huelva se registrará el aviso por tormentas entre las 16,00 horas y las 3,00 horas en la zona de Aracena, donde se prevé que las precipitaciones puedan ir acompañadas de chubascos fuertes y rachas muy fuertes de viento.

Por último, la campiña sevillana y la Cuenca del Genil en Granada permanecerán en aviso amarillo por calor desde las 13,00 horas y las 21,00 horas, entre 38 y 39 grados de máximas.