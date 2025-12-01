Aviso amarillo este martes en la costa de Almería y Granada por olas de hasta tres metros y vientos de hasta 60 km/h

Archivo - Imagen de archivo de la playa de la Malagueta, donde el temporal con vientos de 70 km/h y el litoral malagueño registra olas de tres metros, a 10 de febrero de 2023 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este martes, 2 de diciembre, los avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros en Almería y Granada con olas de hasta tres metros de altura y rachas de viento que pueden alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora.

Según ha registrado la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, los avisos por oleaje afectarán a las comarcas de Poniente y Almería Capital y a la costa granadina, y ambas alertas se encuentran vigentes desde las 20,00 hasta las 24 horas.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología ha precisado en su portal web que en ambas zonas se esperan vientos del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora de fuerza 7 que provocarán olas de dos a tres metros de altura.

Asimismo, para la jornada del martes se esperan cielos poco nubosos en el extremo occidental y, en el resto, intervalos nubosos de nubes bajas y medias que pueden ir acompañadas de precipitaciones débiles ocasionales, siendo "más probables en la vertiente mediterránea", según ha concretado la Aemet en su portal web. Además, han detallado que a lo largo de la tarde "se irán abriendo claros, quedando cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas".

En cuanto a las temperaturas mínimas, se encontrarán en descenso en la vertiente atlántica y con pocos cambios en el resto. En cambio, las máximas se encuentran en ascenso, "más acusado en el interior oriental". Tal y como ha indicado la Aemet, existe la posibilidad de "heladas débiles en las sierras", y se presentarán vientos flojos de componente este, más intensos en los litorales y "tendiendo a flojos variables por la tarde".