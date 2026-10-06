Aviso amarillo este miércoles en Almería, Córdoba, Granada y Jaén por lluvias y tormentas, con acumulaciones de 15 l/m2

Archivo - La lluvia en Andalucía. Archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía continuará marcada en la primera semana de este mes de octubre por varios avisos amarillos decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias y tormentas, en concreto en Almería, Córdoba, Granada y Jaén para la jornada de este miércoles.

Según consta en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, la mayoría de estos avisos se mantendrán hasta las 6,00 horas de este miércoles y las precipitaciones acumuladas en las referidas provincias podrán llegar a ser de hasta quince litros por metro cuadrado.

Al detalle, en Córdoba, la subbética cordobesa registrará aviso amarillo por lluvias y tormentas, con posibilidad de granizo, entre las 9,00 horas de este martes hasta las 6,00 horas del miércoles, mientras que la campiña registra este mismo aviso desde las 14,00 horas y hasta las 3,00 horas, con igual predicción.

En Granada, la Cuenca del Genil, así como Guadix y Baza, registran desde las 11,00 horas de este martes y hasta las 6,00 horas de este miércoles aviso amarillo por lluvias, con acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado, y tormentas, con posibles granizos. Por su parte, Nevada y Alpujarras y la costa granadina mantienen similar predicción entre la medianoche y las 6,00 horas de la próxima jornada.

En Jaén, entre las 11,00 horas de esta jornada y las 6,00 horas de este miércoles registran aviso amarillo por lluvias y tormentas Morena y Condado, Cazorla y Segura, el Valle del Guadalquivir y, por último, la Capital y Montes, con mismo volumen de precipitaciones y posibilidad de granizo.

Finalmente, en Almería, el Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, el Levante Almeriense y el Poniente y Almería Capital registrarán entre el final del día y las 6,00 horas del miércoles aviso amarillo por lluvias, con igual volumen de precipitaciones acumuladas, y posibles granizos.

Así las cosas, Andalucía prevé para este miércoles intervalos de cielos nubosos, con chubascos localmente fuertes y tormentosos en el tercio oriental durante la madrugada, si bien tenderán a quedar poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior.

Las temperaturas quedarán en descenso salvo las máximas, que se mantendrán sin cambios o en ascenso en el litoral mediterráneo. Los vientos soplarán flojos de componente oeste y, ocasionalmente, podrán ser moderados, con intervalos moderados de poniente en los litorales.