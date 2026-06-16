Aviso amarillo este miércoles por altas temperaturas en Córdoba, Jaén y Sevilla con máximas situadas en 40ºC

Archivo - Una mujer abanica mientras pasea por el centro de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles el aviso amarillo por altas temperaturas en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, donde se estima que los termómetros alcanzaran temperaturas máximas de 40ºC.

Según ha indicado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, las campiñas cordobesa e hispalense y las comarcas jiennenses de Morena y Condado y Valle del Guadalquivir se encuentran en aviso amarillo por altas temperaturas entre las 13,00 y las 21,00 horas.

En concreto, la temperatura máxima se sitúa en las zonas mencionadas en unos 39ºC, a excepción de la campiña sevillana, donde la temperatura máxima se sitúa en los 38ºC. No obstante, la Aemet ha precisado que "localmente se podrán alcanzar los 40 grados" en la campiña cordobesa y en las citadas áreas de Jaén.

Para el miércoles la Aemet ha pronosticado cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras que puede ir acompañada de chubascos y tormentas ocasionales.

Asimismo, las temperaturas se encontrarán en ligero ascenso, más acusado en el litoral atlántico, donde puede ser localmente notables. Además, los vientos soplarán flojos variables y el levante se pronostica entre moderado y fuerte en el Estrecho y en el litoral mediterráneo oriental.