Aviso amarillo este miércoles por oleaje en Cádiz y Almería con olas de hasta tres metros

Archivo - Varias personas en la playa de la Malagueta donde el temporal con vientos de 70 km/h y el litoral malagueño registra olas de tres metros, a 10 de febrero de 2023 en Málaga (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 26 de marzo, el aviso amarillo por oleaje en la zona del Estrecho (Cádiz) y en el litoral gaditano, además de en la comarca de Poniente y Almería Capital, con olas de hasta tres metros de altura en la mencionada zona almeriense.

Según la información publicada en la página web de la Aemet y consultada por Europa Press, el aviso permanecerá vigente desde las 10,00 las 17,00 horas en Almería, mientras que en las areas gaditanas citadas el aviso está activado desde las 19,00 horas hasta el final de la jornada.

Durante ese periodo, el área del Estrecho y la comarca del litoral gaditano estarán bajo alerta por viento de levante, con rachas máximas de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7), más concretamente en el oeste del Estrecho y mar adentro al sur de Trafalgar.

En cambio, en Poniente y Almería Capital, la Aemet ha precisado que darán lugar vientos del este y nordeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7), con olas de entre dos y tres metros.