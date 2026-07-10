Aviso amarillo este sábado por calor en Granada y Jaén, con temperaturas máximas de 39 grados

Varias personas se protegen del sol con sombreros. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 11 de julio, aviso amarillo por calor en Granada y Jaén, con temperaturas máximas que podrán alcanzar los 39 grados en el caso de la última.

Según consta en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, la comarca jiennense de Cazorla y Segura estará en aviso amarillo por altas temperaturas entre las 13,00 y las 21,00 horas, con máximas de 39ºC.

Por su parte, Guadix y Baza (Granada) se encontrará también bajo aviso amarillo en el mismo tramo horario, aunque en este caso por máximas de 38 grados.

Cabe mencionar que la Aemet ha apuntado que este sábado 11 los cielos se mantendrán poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, si bien ha informado de nubosidad baja matinal en el tercio occidental.

Las temperaturas mínimas sufrirán ligeros cambios, mientras que las máximas se mantendrán en ascenso en el interior del tercio oriental y sin cambios o en descenso en el resto, localmente notable en la vertiente mediterránea.

Por su parte, los vientos soplarán flojos con intervalos moderados de componente oeste en la vertiente atlántica y mediterráneo occidental y de componente este en el resto, con intervalos moderados por la tarde.