Aviso amarillo por tormentas acompañadas de "vientos muy fuertes" este domingo en las provincias de Granada y Jaén

Archivo - Una racha de viento desbarata el paragüas de una viandante mientras camina por el Puente de Isabel II de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 14 de junio, la alerta de nivel amarillo por posibilidad de fuertes tormentas acompañadas de "rachas de vientos muy fuertes" en las provincias de Granada y Jaén.

Según ha indicado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, la comarca granadina de Guadix y Baza se encontrará bajo alerta amarilla por tormenta desde las 12,00 hasta las 20,00 horas, con posibilidad de rachas de viento muy fuertes acompañándolas.

Asimismo, las zonas jiennenses de Cazorla y Segura y Capital y Montes de Jaén se encontrarán bajo el mismo nivel por parte de la Aemet en el mismo periodo de la jornada y con idéntico pronóstico.

Para la jornada del domingo se espera en el tercio occidental cielos poco nubosos, salvo intervalos de nubes bajas matinales y nubosidad de evolución en las sierras. En el resto, los cielos se esperan con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas, "más probables e intensos por la tarde en el interior, donde las tormentas podrían ir acompañadas de rachas de viento ocasionalmente muy fuertes".

Además, la Aemet ha precisado temperaturas en descenso en el tercio occidental, siendo "localmente notable para las máximas en el litoral atlántico", mientras que en el resto se esperan mínimas sin cambios o en ascenso y máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y en descenso en el resto. Por su parte, soplarán vientos flojos a moderados de dirección variable.