Aviso amarillo por tormentas este martes en Granada y Jaén ante un descenso de las temperaturas en Andalucía

Archivo - Una calle vacía bajo la intensa lluvia. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas regresan este martes, 16 de junio, a Andalucía, acompañadas de un descenso generalizado de las temperaturas. Esta situación ha obligado a activar el aviso amarillo por fenómenos tormentosos en varias comarcas de Granada y Jaén, donde podrían registrarse rachas de viento ocasionalmente muy fuertes.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, la alerta amarilla entrará en vigor a las 16,00 horas y permanecerá activa hasta la medianoche en la comarca granadina de Cuenca del Genil y en la jiennense de Capital y Montes.

Para este martes se esperan en Andalucía cielos, en general, poco nubosos, aunque durante la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en las zonas montañosas, que podrá dejar chubascos y tormentas ocasionales. Además, se prevén nubes bajas durante la mañana en el litoral atlántico.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un descenso generalizado, si bien las máximas podrían mantenerse estables o incluso registrar ligeros ascensos en algunos puntos del litoral mediterráneo.

Asimismo, azotarán vientos flojos y variables, aunque no se descartan rachas muy fuertes asociadas a las tormentas. En el litoral mediterráneo soplará viento de levante, con intervalos de intensidad moderada.