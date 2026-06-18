Aviso amarillo este viernes por altas temperaturas en Córdoba, Jaén y Sevilla con máximas entre los 39ºC y 40ºC

En pleno mayo, turistas recorren las calles de Sevilla buscando sombra y agua. A 27 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 19 de junio, avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, con máximas que oscilarán entre los 39º y 40º grados de máxima.

Según ha informado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, la campiña cordobesa estará bajo aviso amarillo por este fenómeno meteorológico desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas, con una temperatura máxima de 39º grados, aunque localmente se podrán alcanzarse los 40°C.

En cuanto a la provincia de Jaén, se mantendrá activado el nivel amarillo en las comarcas del Valle del Guadalquivir, y de Morena y Condado entre las 13,00 horas y las 21,00 horas, franja en la que los termómetros alcanzarán máximas de 39ºC e incluso los 40ºC a nivel local.

Por último, las altas temperaturas también azotarán a la provincia de Sevilla, concretamente en la campiña sevillana donde se activará el aviso amarillo durante la jornada de este viernes en la misma franja horaria que en el resto de las localizaciones mencionadas. De hecho, también se prevé que se lleguen a los 39 grados de máxima y localmente pueden alcanzarse los 40 grados.

Respecto al resto de la región, este viernes se espera en Andalucía cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, y nubosidad de evolución en las sierras. Aun así, no se descartan chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, más probables por la tarde en las sierras orientales. Por otro lado, se espera que las temperaturas registren ligeros cambios, además de que soplen vientos flojos variables, con intervalos moderados por la tarde. Así, el Levante será moderado en el Estrecho y el litoral almeriense.