Aviso naranja por calor este miércoles en Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla y amarillo en Almería y Granada

Archivo - Imagen del termómetro situado en el Puente de el Cachorro donde muestra una temperatura superior a las 42 grados. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor remite en Andalucía este miércoles, dejando activos para esta jornada el aviso naranja por altas temperaturas en diversos puntos de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, por máximas de hasta 42 grados. Además, esta misma alerta de nivel amarillo afectará a Almería y Granada, quedando exento del riesgo por calor el territorio malagueño.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web oficial, consultada por Europa Press, estos avisos permanecerán activo desde las 13,00 hasta las 21,00 horas. En concreto, en las tierras gaditanas, la alerta naranja por calor estará presente en la campiña, donde el mercurio podría llegar a superar los 40 grados. Además, las comarcas de Grazalema y el litoral estarán bajo aviso amarillo por máximas de 38ºC y 37ºC, respectivamente.

Ya Córdoba, el aviso naranja se mantendrá vigente en la campiña, donde se esperan alcanzar temperaturas máximas de hasta 42 grados. Asimismo, las comarcas de Sierra y Pedroches y la Subbética se verán afectadas por el aviso amarillo ante el riesgo de alcanzar los 39ºC, que localmente podrían llegar a rozar los 40 grados.

En las tierras onubenses, la ola de calor dejará avisos de nivel naranja en diversos puntos de Andévalo y Condado, por máximas de 42 grados, y en el litoral, donde los termómetros podrían llegar a registrar hasta los 39ºC. De igual forma, la comarca de Aracena permanecerá bajo aviso amarillo por máximas de 39ºC, pudiendo llegar a los 40 grados localmente.

Por otro lado, se mantendrá activa la alerta naranja en la misma franja horaria en las comarcas jiennenses de Morena y Condado, así como en el Valle del Guadalquivir, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 41 grados. Además, se decretará aviso amarillo en Cazorla y Segura y Capital y Montes, donde se prevén máximas de hasta 39ºC, pudiendo alcanzarse localmente los 40 grados.

En Sevilla, la campiña estará en riesgo naranja por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 42 grados. Además, la alerta amarilla se asentará sobre la Sierra Norte y Sierra Sur, donde se esperan temperaturas de hasta 39ºC, alcanzando de forma local los 40 grados.

Siguiendo con el mismo nivel de riesgo, en Granada los avisos estarán activados en las partes de Cuenca del Genil y Guadix y Baza, donde el mercurio llegará a alcanzar los 39ºC. Asimismo, en la comarca almeriense de Poniente y Almería capital también sopesará el aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 grados.

LA MAYOR PARTE DE LA ZONA NORTE EN "RIESGO EXTREMO" DE INCENDIOS

Por otro lado y en base a los datos de la red de Información Ambiental de Andalucía de la Junta, la mayor parte de la zona norte de Andalucía registrará durante este miércoles un "índice de severidad extremos" por riesgo de incendios forestales.

De este modo, las áreas afectadas serán la zona de Aracena y Andeválo y Condando en Huelva; Sierra Norte y la campiña de Sevilla; Sierra y Pedroches, campiña y subbética de Córdoba y Morena y Condado, Valle del Guadalquivir y la capital y sus montes en Jaén.

El pasado martes 22 de julio la región andaluza ya registró un índice extremo por riesgos de fuegos en hasta cinco provincias, concretamente Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Así, vuelven a repetir este aviso las región cordobesa, onubense, jienense y sevillana.