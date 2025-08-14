Aviso naranja por calor este viernes en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla por 41ºC y amarillo en Almería, Cádiz y Granada

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor sigue azotando a Andalucía por decimotercer día consecutivo, aunque las temperaturas extremas comienzan a dar una leve tregua por tercer día seguido este viernes. A pesar de ello, se mantiene activo el aviso naranja por altas temperaturas en varias zonas de las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde se esperan máximas de hasta 41 grados. Por su parte, Almería, Cádiz y Granada estarán bajo alerta amarilla, mientras que Málaga, por tercer día consecutivo, permanecerá fuera de las zonas en riesgo por calor.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web oficial, consultada por Europa Press, estos avisos permanecerán activo desde las 13,00 hasta las 21,00 horas. En concreto, Córdoba el aviso naranja se mantendrá vigente en la campiña, donde se esperan alcanzar temperaturas máximas de hasta 41 grados. Asimismo, las comarcas de Sierra y Pedroches y la Subbética se verán afectadas por el aviso amarillo ante el riesgo de alcanzar los 39ºC.

De igual forma, en la provincia jiennenses se activará la alerta naranja en Morena y Condado, así como en el Valle del Guadalquivir y Cazorla y Segura, donde los termómetros llegarán a registrar los 40 grados. Además, en la misma franja horaria se decretará aviso amarillo en Capital y Montes, donde se esperan máximas de hasta 39ºC.

En las tierras sevillanas, la campiña estará bajo aviso naranja por altas temperaturas, con máximas que podrían superar los 41 grados. Asimismo, el riesgo amarillo afectará a la Sierra Norte, donde el mercurio alcanzará hasta 39ºC, mientras que en la Sierra Sur se activará por previsión de máximas de hasta 38 grados.

Ya en Cádiz, se decretará el aviso naranja por calor en la campiña y amarillo en el litoral, donde se esperan máximas de 40ºC y 37ºC, respectivamente. De igual forma, en las tierras almerienses, las altas temperaturas se dejarán notar en la Poniente y Almería capital, donde se activará la alerta amarilla por máximas de 36ºC

En la provincia de Huelva, el calor dejará activo el aviso naranja en las comarcas de Aracena y Andévalo-Condado, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 40 grados. En el litoral onubense se decretará el aviso amarillo, con valores que podrían alcanzar los 36ºC. Por su parte, la comarca granadina de la Cuenca del Genil también se verá afectada por la ola de calor, con un aviso amarillo por temperaturas que podrían llegar a los 39ºC.

En las capitales de provincia, se esperan las siguientes temperaturas mínimas y máximas: Almería, 25ºC y 38ºC; Cádiz, 28ºC y 35ºC; Córdoba, 22ºC y 42ºC; Granada, 21ºC y 40ºC; Huelva, 22ºC y 36ºC; Jaén, 24ºC y 40ºC; Málaga, 25ºC y 32ºC y Sevilla, 25ºC y 41ºC.