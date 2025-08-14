Montoro (Córdoba) registra la máxima temperatura andaluza y la segunda a nivel nacional este jueves con 42,8ºC

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio cordobés de Montoro ha registrado este jueves la temperatura más alta de Andalucía y la segunda más elevada a nivel nacional, alcanzando los 42,8 grados, en el contexto de una nueva jornada de ola de calor que afecta a gran parte de España desde el pasado 3 de agosto.

En concreto, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, la temperatura de 42,8ºC ha sido registrada en el citado municipio a las 17,40 horas. Además, otros siete puntos de Andalucía figuran entre los diez lugares más calurosos de España durante esta jornada.

En la provincia jiennense, Bailén ha llegado rozar los 42,7 grados a las 17,30 horas, una máxima que minutos antes casi alcanza el municipio sevillano de Fuentes de Andalucía, que ha registrado los 42,5ºC a las 17,10 horas.

También en la provincia de Sevilla, Morón de la Frontera ha alcanzado los 42,3°C a las 16,50 horas, mientras que Carmona ha registrado la misma temperatura a las 17,10. Por su parte, el municipio jiennense de Andújar ha superado los 42°C a las 15,40.

Asimismo, la estación meteorológica de la capital hispalense ha marcado 42°C a las 16,40, una temperatura que también se ha registrado en la estación del aeropuerto de Sevilla a las 17,20, cerrando así este ranking de máximas.