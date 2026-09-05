Aviso naranja este domingo por calor en Córdoba, Jaén y Sevilla, amarillo en otras tres, y oleaje en la costa gaditana

Jornada de intenso calor en Sevilla. A 03 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este domingo, 6 de septiembre, avisos naranja por calor en Córdoba, Jaén y Sevilla, donde las máximas estarán registradas en 40 grados; mientras que las provincias de Cádiz, Granada y Huelva permanecerán en alerta amarilla por este mismo fenómeno meteorológico. No obstante, la costa gaditana contará con alerta amarilla por fenómenos costeros.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, las zonas que estarán bajo aviso naranja durante el domingo desde las 13,00 horas y las 21,00 horas serán la campiña cordobesa y sevillana, así como las comarcas jiennenses de Morena y Condado, y Valle del Guadalquivir. En todas estas ubicaciones los termómetros podrán registrar temperaturas máximas de 40 grados.

Respecto al aviso amarillo por calor, la Aemet ha señalado que la campiña gaditana, la comarca cordobesa de Sierra y Pedroches, y las áreas de Aracena y Andévalo y Condado en Huelva llegarán a los 39 grados de máxima entre las 13,00 horas y las 21,00 horas.

Asimismo, la zona de Cuenca del Genil (Granada), el litoral de Huelva y la Sierra Norte de Sevilla contarán con el aviso amarillo y máximas de hasta 38 grados durante la misma franja horaria mencionada.

Por otro lado, el litoral gaditano y la zona del Estrecho contarán este domingo con la presencia de fenómenos costeros entre las 20,00 horas y las 3,00 horas, con viento de Levante de 50 a 61 kilómetros por hora mar adentro, al oeste de Tarifa y al sur de Trafalgar.