Andalucía anuncia una nueva convocatoria de complementos para el PDI y una financiación según "objetivos de éxitos"

El consejero de Universidad, Jorge Paradela, ha estado en el acto oficial de inicio de curso en la Universidad de Sevilla. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha anunciado este sábado la apertura este próximo lunes de una nueva convocatoria de complementos retributivos para el Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades públicas andaluzas para reconocimiento de nuevos tramos de actividad docente e investigadora (quinquenios y sexenios), así como se ha comprometido a "reforzar la financiación", una "cuestión primordial en esta nueva etapa". "Hablaremos no sólo de financiación sino también de resultados y objetivos de éxito".

Así se ha pronunciado Paradela en su intervención en el acto de apertura oficial del curso universitario 2026/2027 en la Universidad de Sevilla. En materia de financiación, el consejero ha reconocido que el "objetivo compartido debe ser la estabilidad, certidumbre y futuro del sistema universitario público andaluz". "Por qué no admitirlo, desde la discrepancia", Jorge Paradela ha tendido la mano para "analizar, contrastar y mejorar" las decisiones adoptadas hasta ahora.

"Queremos dar un paso más y avanzar hacia un modelo en el que hablemos no sólo de financiación sino también de resultados y objetivos de éxito, porque lo que no se mide, difícilmente puede mejorar". Para ello, ha confirmado Paradela, la Consejería contará con una nueva Dirección General de Financiación y con el grupo de trabajo de la Administración con las universidades, "cuyos trabajos conoceremos en el último trimestre de este 2026".

En cuanto a la nueva estructura de la Consejería, su responsable ha defendido que "tenemos ahora una oportunidad mayúscula". "Queremos aprovechar este ecosistema en el que los campus, los parques científicos, tecnológicos, clústeres de innovación y el sector industrial forman parte del mismo engranaje, del mismo marco competencial, para estrechar aún más la conexión entre formación, desarrollo y producción industrial".