Aviso naranja este jueves en Almería y amarillo en Córdoba, Granada, Jaén y Málaga por temperaturas de hasta 44 grados

Archivo - Varias personas se protegen del sol con sombreros en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 16 de julio, aviso naranja por calor en la provincia almeriense, donde podrían alcanzarse localmente los 44 grados, y alerta amarilla en Córdoba, Granada, Jaén y Málaga.

Según consta en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, la comarca almeriense del Valle del Almanzora y Los Vélez se encontrará bajo nivel naranja por altas temperaturas entre las 13,00 y las 21,00 horas, con una temperatura máxima de 42 grados que localmente podrían ascender hasta los 44.

Asimismo, la Aemet ha decretado aviso amarillo en las zonas granadinas de Cuenca del Genil y Guadix y Baza, así como en Morena y Condado (Jaén) y en la campiña cordobesa, por temperaturas máximas de 39 grados en el mismo tramo horario.

Por su parte, Sol y Guadalhorce (Málaga), la zona almeriense de Nacimiento y Campo de Tabernas y las jiennenses de Cazorla y Segura y Valle del Guadalquivir de Jaén se encontrarán en alerta amarilla por temperaturas máximas de 38 grados, que podrían subir hasta los 39 en el interior.

Finalmente, la comarca malacitana de la Axarquía, por temperaturas de hasta 37 grados, y el levante almeriense, con 36 de máxima, también se encuentran en nivel amarillo por calor en el mismo tramo horario que las anteriores.

Para la jornada de este jueves se esperan cielos poco nubosos y polvo en suspensión, mientras que la Aemet ha pronosticado una subida de las temperaturas nocturnas y unas máximas con pocos cambios. Además, los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados del oeste por la tarde en el litoral y tercio oriental.

RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA

Por su parte, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha reiterado en una nota la importancia de extremar el cuidado y la prevención en niños, ancianos y enfermos crónicos ante estos avisos.

De este modo, han valorado como "fundamental" beber agua de forma periódica y continua, cada dos horas como máximo, "aunque no se tenga sensación de sed". En cuanto a la hidratación, hay que prestar "especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños, asegurarse de que beben mucha agua y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día". Así, se recomiendan durante estos días de altas temperaturas las comidas ligeras, frías y frescas, evitando las copiosas y muy calientes y el consumo de alcohol.

Asimismo, la EMA ha aconsejado cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol durante las horas de más calor y usar el ventilador o el aire acondicionado. Si no se dispone de estos aparatos, lo más aconsejable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.

Hay que evitar salir a la calle en las horas centrales del día, y cuando haya que hacerlo se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol, han señalado. Además, han asegurado que es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados.

Se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. Y es "muy importante" no dejar nunca a nadie solo, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos parados, "ni siquiera por un momento". Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía tiene a su disposición el teléfono 112, gratuito, multilingüe y activo las 24 horas todos los días del año.