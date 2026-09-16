Aviso naranja este jueves en Almería y amarillo en Córdoba, Granada, Jaén y Málaga por tormentas de hasta 50 l/m2

Archivo - Jornada lluviosa en Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La lluvia y las tormentas prosiguen en la jornada de este jueves 17 en Andalucía, donde obligarán a activar el aviso naranja en Almería y amarillo en Córdoba, Granada, Jaén y Málaga, por precipitaciones acumuladas de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y hasta cien en doce horas.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) expuesta en su página web, consultada por Europa Press, el aviso naranja por lluvias y tormentas estará activo entre las 3,00 y las 12,00 horas de este jueves en el levante almeriense, con una precipitación acumulada de 50 litros por metro cuadrado en una hora y cien por doce horas. Asimismo, la Aemet ha precisado que "estos acumulados se pueden alcanzar en cortos periodos de tiempo" y que "podrían ir acompañadas de granizo". Además, entre las 12,00 y las 20,00 horas baja el nivel a amarillo en la citada comarca almeriense, con quince litros previstos por metro cuadrado en una hora y 40 en doce horas.

En cuanto a al resto de avisos amarillos, en la provincia almeriense se ha activado en el Valle del Almanzora y los Vélez entre las 3,00 y las 20,00 horas, por una precipitación acumulada de quince l/m2 y posibilidad de granizo. El resto de comarcas almerienses con alerta amarilla por lluvias y tormentas son Nacimiento y Campo de Tabernas y Poniente y Almería Capital, con el mismo pronóstico.

Además, las zonas granadinas de Cuenca del Genil; Guadix y Baza y Nevada y Alpujarras, así como las áreas jiennenses de Morena y Condado ; Cazorla y Segura; Valle del Guadalquivir; y Capital y Montes de Jaén, así como Antequera (Málaga) y la Subbética cordobesa, también se encuentran en aviso amarillo por lluvias y tormentas, con la misma precipitación acumulada que las citadas comarcas almerienses en aviso amarillo.

Para la jornada del jueves se esperan cielos con intervalos nubosos de nubes bajas en el valle del Guadalquivir y en los litorales, mientras que se espera que sean poco nubosos en el resto. La Aemet ha pronosticado chubascos y tormentas que pueden ser "localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en el extremo oriental durante la primera mitad del día", mientras que a partir de mediodía se esperan intervalos nubosos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras, con probables chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en la mitad oriental.

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso generalizado, "notable para las máximas en amplias zonas de la vertiente mediterránea y el tercio oriental", mientras que los vientos soplarán flojos a moderados variables en Andalucía.