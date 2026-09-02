Aviso naranja este jueves en Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla por 42º de máxima y amarillo en Granada

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jornada del jueves, 3 de septiembre, volverá a ser calurosa en la comunidad andaluza con cinco provincias en aviso naranja por altas temperaturas, una más en aviso amarillo y tan solo Almería y Málaga exentos de avisos por calor. Así, en Córdoba, Jaén y Sevilla se activa la alerta naranja por 42 grados de máxima.

Así lo recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, que señala que los avisos naranjas por calor estarán activos desde las 13,00 hasta las 21,00 horas, en concreto en las campiñas cordobesa y sevillana, en el Valle del Guadalquivir de Jaén y en la comarca jiennense de Morena y Condado por 42 grados de máxima.

Además, la Aemet también ha señalado avisos naranjas en el mismo tramo horario en Sierra y Pedroches (Córdoba), Aracena y Andévalo y Condado (Huelva), Cazorla y Segura (Jaén), campiña gaditana y Sierra Norte de Sevilla, en estos casos por 40 grados de máxima.

Por otra parte, la Cuenca del Genil (Granada) se encuentra bajo nivel amarillo por temperaturas máximas de 39 grados, que podrían ascender un grado más localmente. El resto de comarcas andaluzas en aviso amarillo son Guadix y Baza (Granada), Capital y Montes de Jaén, el litoral de Huelva y la Subbética cordobesa, todas por 38 grados de máxima.

Para la jornada del jueves se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas en la mitad occidental e intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla en el Estrecho y en el litoral mediterráneo, mientras que se pronostica nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, sin descartar chubascos y tormentas ocasionales.

En cuanto a las temperaturas, la Aemet ha precisado que se encontrarán en ascenso, más acusado en la vertiente atlántica. Por su parte, los vientos soplarán flojos variables, con régimen de brisas, y se producirá un levante fuerte en el Estrecho, sin descartar rachas "ocasionalmente muy fuertes".