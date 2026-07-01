Aviso naranja este jueves por calor en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla y amarillo en Cádiz, también por viento y oleaje

Archivo - Un hombre refrescándose en Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 2 de julio, el aviso naranja por altas temperaturas en las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde se estima que los termómetros alcanzarán temperaturas máximas de 41 grados, y alerta amarilla por calor, fuertes vientos y fenómenos costeros en Cádiz.

Según ha indicado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, las campiñas cordobesa y sevillana y las comarcas jiennenses de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir de Jaén se encontrarán en la jornada del jueves bajo nivel naranja entre las 13,00 y las 21,00 horas por temperaturas que podrían alcanzar los 41 grados, pudiendo alcanzar los 42 grados localmente. Asimismo, en el litoral de Huelva se ha pronosticado en la misma franja horaria una temperatura máxima idéntica, aunque "solo en el interior y en el extremo oriental de la zona".

La Aemet ha señalado el mismo nivel de peligro por calor en las comarcas onubenses de Andévalo y Condado y Aracena, en la Sierra Norte de Sevilla y en Sierra y Pedroches (Córdoba), con temperaturas máximas de 40 grados entre las 13,00 y las 21,00 horas de este jueves.

En cambio, para la campiña y el litoral gaditanos y Cazorla y Segura (Jaén) se ha marcado el nivel amarillo para este jueves 2 por temperaturas máximas de 39 grados en la citada campiña y en la comarca jiennense mencionada, mientras que en el litoral gaditano se pronostica una temperatura de hasta 37 grados.

Por otra parte, la Aemet ha señalado avisos amarillos por fenómenos costeros en el Estrecho y en el litoral gaditano a partir de las 22,00 horas por viento de levante de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) en el Estrecho, al oeste de Tarifa y mar adentro en el sur de Trafalgar.

Finalmente, han señalado aviso amarillo por fuertes vientos con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora en la campiña gaditana desde las 12,00 horas hasta el final del día.

Para la jornada de este jueves se esperan cielos con intervalos nubosos de nubes altas en Andalucía, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior.

Asimismo, se esperan pocos cambios tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas, mientras que los vientos soplarán flojos variables, con levante moderado en el litoral mediterráneo oriental y fuerte en el Estrecho.