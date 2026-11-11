Aviso naranja este jueves por viento y oleaje en Almería, y amarillo en el resto de Andalucía, salvo en Huelva

Gente deambula bajo la lluvia por las calles del centro de Sevilla. A 10 de noviembre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 12 de noviembre, el aviso naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros en Almería, donde también estará activo el nivel amarillo. Asimismo, las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla contarán con la presencia del aviso amarillo por estos dos fenómenos meteorológicos.

Según indica la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el aviso naranja por oleaje se activará en la provincia de Almería, concretamente en la zona del Levante almeriense, Poniente y Almería Capital desde esta medianoche hasta las 7,00 horas de la mañana, acompañado de viento del oeste y suroeste de 50 a 74 kilómetros por hora (km/h) y olas de en torno a tres metros. No obstante, estas mismas áreas estarán bajo aviso amarillo desde las 7,00 horas hasta la madrugada, con vientos de 50 a 60 km/h y olas de dos a tres metros de altura.

Por otro lado, la comarca almeriense del Valle del Almanzora y Los Vélez contará con el nivel naranja por viento entre las 00,00 horas y las 18,00 horas de este jueves, donde se esperan rachas máximas de 100 km/h, con vientos de componente oeste. Posteriormente, a partir de las 18,00 horas hasta el término de la jornada se activará el aviso amarillo en esta zona, con presencia de rachas máximas de 80 km/h y vientos de componente oeste

Asimismo, durante la jornada estará vigente el nivel amarillo en esta misma provincia por fuertes vientos en las comarcas de Nacimiento y Campo de Tabernas, el Levante almeriense, Poniente y Almería capital, entre las 18,00 horas y las 00,00 horas, donde se prevé rachas máximas de viento que alcanzarán los 80 km/h.

Pasando por la provincia de Granada, la Aemet activará el aviso amarillo por viento en la zona de Nevada y Alpujarras, desde esta medianoche hasta el término de la jornada, donde se estiman rachas máximas de 90 km/h con vientos de componente oeste.

Asimismo, contarán también con este nivel y rachas de 80 km/h las comarcas granadinas de Cuenca del Genil --entre las 00,00 horas y las 15,00 horas--; Guadix y Baza --desde las 18,00 horas hasta esta medianoche--; y la costa granadina --hasta las 15,00 horas de este jueves--. Esta última área también contará con aviso amarillo por oleaje desde esta madrugada hasta las 00,00 horas del jueves, con viento de 50 a 60 km/h y olas de entre dos a tres metros.

En Jaén, permanecerá vigente el aviso amarillo por viento en las zonas de Capital y Montes; Valle del Guadalquivir --entre las 00,00 horas y las 15,00 horas--; Cazorla y Segura --entre las 00,00 horas y el término de la jornada--; Morena y Condado -- entre las 00,00 horas y las 3,00 horas--, con rachas máximas de viento entre los 80 y los 70 km/h, con vientos de componente oeste.

Pasando por la provincia de Cádiz, la Aemet activará el nivel amarillo por fenómenos costeros en las áreas del litoral gaditano y el Estrecho desde las 22,00 horas hasta las 03,00 horas, con viento del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h y con olas de en torno a los cuatro metros.

Asimismo, tanto en Córdoba como en Sevilla se mantendrán activados los niveles amarillos por viento en la subbética cordobesa y la Sierra Sur de Sevilla a partir de las 00,00 horas y las 03,00 horas, con rachas máximas de 80 km/h. Por último, en la provincia de Málaga permanecerá activo el aviso amarillo por fuerte oleaje en la zona de la Axarquía, desde las 00,00 horas hasta las 18,00 horas, con viento del oeste de 50 a 60 km/h.