Aviso naranja este lunes por calor en Málaga con máximas entre los 39º y 41ºC, y nivel amarillo junto a Almería

Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. A 6 de julio de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 3 de agosto, el aviso naranja por altas temperaturas en la provincia de Málaga, con máximas que oscilarán entre los 39º y 41ºC, así como el nivel amarillo Almería y en otras zonas de la provincia malagueña.

Según ha precisado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce estará bajo aviso naranja desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas de la jornada, donde se espera que los termómetros alcancen una temperatura máxima de 39 grados, acompañado de vientos terrales --viento local que sopla desde la tierra hacia el mar--. No obstante, en el curso bajo del Guadalhorce se podrían alcanzar puntualmente los 41 grados.

Asimismo, cabe destacar que Málaga también registrará este domingo el nivel amarillo por este mismo fenómeno meteorológico, concretamente en la comarca de Axarquía, con máximas que oscilarán los 38º grados entre las 13,00 horas y las 21,00 horas.

Por otro lado, en la provincia de Almería se mantendrá activado el nivel amarillo desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas --en ambas zonas se registrarán 38ºC de máxima--, así como en el Levante almeriense con máximas de hasta 37ºC.