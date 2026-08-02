Dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Sevilla elevan a 14 los contagios en Andalucía

Archivo - Mosquito transmisor del Virus del Nilo Occidental (imagen de archivo). - CONSEJERÍA DE SALUD - Archivo

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado dos nuevos casos humanos de fiebre del Nilo occidental (FNO) en los municipios sevillanos de Dos Hermanas y La Puebla del Río, con lo que ya suma a 14 los diagnosticados esta temporada.

Uno de ellos se trata de un caso de meningoencefalitis por virus del Nilo occidental (VNO) en un hombre residente en Dos Hermanas que permanece ingresado, según ha informado la Consejería en una nota. En consecuencia, la Junta ha decidido decretar hasta el 30 de agosto el periodo de declaración como área en alerta de la localidad sevillana.

Asimismo, ha afirmado que este pasado sábado, 1 de agosto, se confirmó un nuevo caso en La Puebla del Río, sin que fuera necesario prorrogar el periodo de declaración como área en alerta, al mantenerse esta medida vigente. Ambos casos han sido confirmados por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Según ha explicado la Junta, esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta.

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos. La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación al Ayuntamiento de Dos Hermanas y a la Diputación de Sevilla.

Actualmente, son 19 los municipios andaluces declarados como área en alerta: Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas en Málaga y Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Constantina, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla y Lopera (Jaén).

Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.

INFORME SEMANAL

Hasta el momento, se han diagnosticado nueve casos leves y cinco casos neuroinvasivos de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en las localidades de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Coria del Río, Aznalcázar, Sevilla, Bollullos de la Mitación y Dos Hermanas, después de haber realizado estudios de laboratorio a 298 usuarios, despistaje de arbovirosis en 106 pacientes con meningitis víricas y 1.172 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo.

Asimismo, se ha detectado circulación de VNO en dos aves silvestres en Andalucía, de un total de 219 analizadas, en una zona alejada de núcleos de población en el Parque Nacional de Doñana. Hasta el momento, no se ha detectado circulación del VNO en équidos durante la temporada actual.

Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado un total de 3.862 determinaciones en 216 trampas activas que, de momento, han resultado positivas: en Pulpí (Almería), Torredonjimeno (Jaén), Salobreña (Granada); Bujalance (Córdoba); Benacazón, Castilblanco de los Arroyos, Constantina, Coria del Rio, La Puebla del Río, incluyendo el paraje de la Dehesa de Abajo y el casco urbano, Almensilla, Aznalcázar, Gelves, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Bollullos de la Mitación, San Juan de Aznalfarache y Villamanrique de la Condesa (Sevilla); y Las Lagunas, perteneciente al municipio de Mijas (Málaga); Lopera (Jaén).

Además, se está detectando un incremento progresivo de las densidades, de modo que la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembras transmisoras en La Puebla del Río, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa, Palomares del Río en la provincia de Sevilla y Mollina en la provincia de Málaga.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias cuenta con 134 trampas propias distribuidas por todas las provincias para realizar el seguimiento y control de la circulación del virus en mosquitos del género culex, principalmente culex pipiens y culex perexiguus, y centraliza, además, los datos que arrojan las trampas de otras administraciones, como las diputaciones de Huelva, Sevilla y Córdoba, la Estación Biológica de Doñana del CSIC (EBD-CSIC) y la Unidad de investigación competitiva 'Zoonosis y enfermedades emergentes desde la perspectiva de Una salud' de la Universidad de Córdoba (Enzoem- UCO).

De esta manera, recibe información de cerca de 220 trampas para la toma de decisiones sobre los niveles de riesgo de cada municipio o la declaración de un área en alerta municipal o área singular, en caso de que se detecte circulación del virus en un núcleo de población alejado al principal del municipio, como pedanías o entidades locales autónomas.

El Programa de FNO comunicó en marzo a todos los ayuntamientos andaluces el nivel de riesgo con el que comenzaban la temporada de alta circulación. Según ha detallado Sanidad, actualmente 122 municipios se encuentran en un nivel de riesgo alto: Almería 6, Cádiz 18, Córdoba 14, Granada 5, Huelva 15, Jaén 9, Málaga 11 y Sevilla 44.

Los agentes de Salud Pública desplegados por todo el territorio han realizado 1.563 verificaciones en un total de 690 municipios. En 353 municipios se han revisado los imbornales y otros puntos de control.

Los equipos de Proyectos Locales de FNO (EPL-FNO) han realizado 2.931 acciones directas, en las que han participado 59.459 personas, e indirectas (cartelería, radio). En concreto, se han desarrollado 1.030 acciones comunitarias, 1.586 en centros escolares, 115 en colaboración con profesionales no sanitarios y 200 con profesionales sanitarios.