Aviso naranja este martes en Almería, Córdoba, Granada y Jaén por 41ºC y amarillo en el resto de Andalucía menos Huelva

Archivo - Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 21 de julio, aviso naranja por calor en Almería, Córdoba, Granada y Jaén por temperaturas máximas que podrían alcanzar los 41 grados. Asimismo, las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla se encontrarán bajo nivel amarillo en la citada jornada.

Según consta en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, la comarca almeriense de Valle del Almanzora y Los Vélez, la Cuenca del Genil (Granada) y la campiña cordobesa mantendrán aviso naranja por altas temperaturas entre las 13,00 y las 21,00 horas de este martes 21 con máximas de hasta 41 grados.

Asimismo, las zonas de Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería), Guadix y Baza (Granada) y las comarcas jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura y Valle del Guadalquivir de Jaén también estarán bajo alerta naranja por calor con 40 grados de máxima en el mismo tramo horario.

En cambio, la Aemet ha concretado que Antequera (Málaga) y las áreas cordobesas de Sierra y Pedroches y la Subbética cordobesa se encontrarán en nivel amarillo por altas temperaturas que alcanzarán los 39 grados. La misma alerta se ha fijado para Capital y Montes de Jaén, Ronda (Málaga), Sierra sur de Sevilla y la campiña sevillana, pero por temperaturas máximas de hasta 38 grados.

Finalmente, Grazalema (Cádiz) también se encontrará bajo aviso amarillo por 39 grados de máxima, en concreto, en el entorno de Jimena de la Frontera, mientras que se prevé que en Nevada y Alpujarras (Granada) se alcancen 37 grados y en Sol y Guadalhorce (Málaga) unos 36 grados, aunque podrían ascender hasta los 40 grados en el interior.

Para la jornada de este martes, la Aemet ha pronosticado cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, sin descartar tormentas ocasionales "que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas muy fuertes".

Por otro lado, se espera polvo en suspensión, mientras que las temperaturas se encontrarán en ligero ascenso, localmente sin cambios. Finalmente, los vientos soplarán flojos variables, con predominio de la componente oeste.