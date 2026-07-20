La tercera ola de calor hasta el jueves dará paso a una bajada de las temperaturas durante el fin de semana en Andalucía

Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de las altas temperaturas. Imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha afirmado que a partir del martes y hasta el jueves, al menos, Andalucía vivirá" una tercera ola de calor con temperaturas que alcanzarán los 40 grados en la mayor parte del territorio.

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha informado que "la entrada de aire africano se va a notar en las temperaturas y también en la presencia de calima en el cielo, siendo la causa principal de esta ola de calor". Sin embargo, ha avanzado que "se esperan cambios a partir del jueves cuando el anticiclón que tenemos ahora mismo se quede frente a las costas portuguesas y comience a entrar aire de origen atlántico".

De este modo, las temperaturas bajarán unos cinco grados, según la previsión, "situándose especialmente en el interior de la región en los 35ºC de máximas". No obstante, la Aemet ha advertido que en el litoral malagueño y la costa del Sol se de "situación de terral" durante el jueves y el viernes con máximas de 38 grados e incluso 40.

En este contexto, Del Pino ha resaltado que "Cádiz será la provincia menos perjudicada de la tercera ola de calor en Andalucía". Además ha explicado que para que el episodio de altas temperaturas, que ya ha comenzado, adquiera "categoría de ola de calor" debe cumplir tres requisitos: temperaturas elevadas con aviso de nivel naranja, persistencia durante al menos tres días en una secuencia de cuatro, y afectación al 10% del territorio nacional.

Por útlimo, el delegado ha apuntado que "puede haber alguna tormenta debido a la nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales". Aunque serían "secas", es decir, con poca o ninguna precipitación y que además podrían venir acompañadas de "reventones cálidos" (subidas puntuales de temperaturas con rachas).