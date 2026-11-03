Aviso naranja este miércoles en Almería por lluvias y amarillo en Granada y Cádiz, esta última también por tormentas

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La lluvia vuelve a hacer acto de presencia en la comunidad andaluza este miércoles, 4 de noviembre. La previsión de precipitaciones ha llevado a activar el aviso naranja por lluvias que podrían acarrear acumulados de 30 litros por metro cuadrado en una hora en el levante almeriense, en la provincia de Granada y en el Estrecho (Cádiz), donde también se esperan tormentas.

Según ha detallado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, la alerta naranja se encuentra indicada en la comarca almeriense desde las 19,00 horas de este miércoles hasta el final de la jornada, por precipitaciones de 30 litros en una hora.

Desde el inicio del miércoles hasta las 6,00 horas y desde 16,00 hasta las 19,00 horas el aviso decretado en el levante almeriense será amarillo, por precipitaciones acumuladas de quince litros por metro cuadrado y de 60 en doce horas que "podrían ir acompañadas de tormenta".

La Aemet también ha precisado avisos amarillos por precipitaciones en la zona almeriense de Poniente y la capital y en la costa granadina desde las 15,00 hasta las 21,00 horas, por una precipitación acumulada de quince litros por metro cuadrado.

Asimismo, para la zona gaditana del Estrecho, se ha previsto el nivel amarillo desde el inicio del miércoles hasta las 21,00 horas, con tormentas y precipitaciones acumuladas de quince litros en una hora y de hasta 40 en doce horas.

A nivel andaluz, para este miércoles se esperan cielos generalmente muy nubosos con nubes medias y bajas, acompañados de chubascos ocasionales que podrán ser localmente fuertes en el extremo oriental y fuertes, persistentes y acompañados de tormentas en Ceuta y en el Estrecho.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se esperan pocos cambios, mientras que las máximas en descenso en la vertiente mediterránea, localmente notable en puntos del interior de Almería, en ligero descenso o sin cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos variables, siendo ocasionalmente moderados de levante en el litoral mediterráneo oriental.