Aviso naranja este sábado por lluvia en Cádiz y amarillo en Málaga, con oleaje y viento en casi todo el litoral andaluz

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 13 de diciembre, avisos de nivel naranja por lluvia en Cádiz, donde se esperan hasta 100 litros por metro cuadrado en las primeras 12 horas, y de nivel amarillo en Málaga. Además, se han decretado alertas por oleaje y viento en casi todo el litoral mediterráneo andaluz, así como en la costa gaditana.

Según la información publicada por la Aemet y consultada por Europa Press, el aviso naranja por precipitaciones permanecerá activo en el litoral gaditano hasta las 13,00 horas de este sábado, que irá acompañado por una alerta amarilla que provocarán las tormentas. Además, las comarcas de El Estrecho y la campiña gaditana estarán bajo aviso amarillo por lluvias durante el mismo periodo.

En el litoral y en El Estrecho se esperan acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 100 l/m2 en doce horas. En la campiña, las previsiones apuntan a hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 l/m2 en las primeras doce horas.

Málaga será otra de las zonas afectadas por las precipitaciones, con una alerta que permanecerá activa hasta las 6,00 horas en la comarca del Sol y Guadalhorce. En esta zona se esperan hasta 40 l/m2 acumulados durante las primeras doce horas.

Asimismo, el viento también azotará al litoral andaluz, especialmente en El Estrecho, Sol y Guadalhorce, así como en el Poniente y la capital almeriense, donde se activará el aviso amarillo desde esta medianoche hasta las 12,00 horas de este sábado. En estas zonas se esperan rachas máximas de hasta 70 km/h de vientos de componente este.

El oleaje también será protagonista este sábado, activando avisos de nivel amarillo hasta el término de la jornada de este sábado en Poniente y Almería Capital, el levante almeriense, la costa granadina, Sol y Guadalhorce y la Axarquía malagueña. En estas zonas costeras se prevé viento del este y nordeste de 50 a 65 kilómetros por hora (fuerza 7 ocasionalmente 8) y olas de dos a cuatro metros de altura.

Además, los fenómenos costeros afectarán a la provincia de Cádiz, manteniendo avisos del mismo nivel en El Estrecho y en el litoral, desde las 03,00 y las 06,00 horas, respectivamente, hasta la medianoche de este sábado. Se prevén vientos del este de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinado del este con olas de tres a cuatro metros.