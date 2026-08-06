Aviso naranja este viernes por calor en Córdoba y Jaén y amarillo en Huelva, Sevilla y Granada acompañado de tormenta

Jornada de intenso calor con máximas de 44ºC en imagen de archivo. - Marian León - Europa Press

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los termómetros continuarán en ascenso este viernes, 7 de agosto, en diversos puntos del territorio andaluz. Este incremento de las temperaturas motivará la activación del aviso naranja en Córdoba y Jaén, y del aviso amarillo en Granada, Huelva y Sevilla por máximas que podrán alcanzar los 40ºC. Además, Granada permanecerá bajo aviso amarillo por riesgo de tormentas.

Según expone la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, los avisos por calor permanecerán vigentes entre las 13,00 y las 21,00 horas en todos los casos. En concreto, esta alerta naranja afectará a la campiña cordobesa, así como a las comarcas jiennenses de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir, donde se esperan temperaturas máximas de 40ºC.

Asimismo, el aviso amarillo se extenderá a las comarcas cordobesas de Sierra y Pedroches, al Andévalo y Condado onubenses, a Cazorla y Segura, en Jaén, y a la campiña sevillana, donde se prevé que las temperaturas alcancen los 39 grados. También permanecerán bajo aviso las comarcas de la Subbética cordobesa, la Cuenca del Genil (Granada) y el Litoral de Huelva, con máximas previstas de hasta 38 grados.

Las tormentas también serán protagonistas durante la jornada, lo que obligará a activar el aviso amarillo en Guadix y Baza desde las 14,00 hasta las 22,00 horas. Se prevé que estos fenómenos puedan ir acompañados de granizo menudo y rachas de viento "muy fuertes".

A nivel andaluz, para este viernes se espera el predominio de cielos poco nubosos o despejados. En el litoral mediterráneo se prevén intervalos de nubes bajas y brumas, sin descartar la presencia de bancos de niebla. Durante la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en las sierras del interior oriental, con probabilidad de tormentas ocasionales, especialmente en el nordeste de la comunidad, donde podrían alcanzar intensidad localmente fuerte y estar acompañadas de granizo menudo y rachas de viento "muy fuertes".

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero ascenso, salvo en el litoral mediterráneo occidental, donde se espera un descenso de las máximas. Los vientos serán flojos y variables, con tendencia a componente oeste en la vertiente atlántica, donde podrán soplar ocasionalmente moderados durante la tarde. En el Estrecho, se prevé levante moderado.