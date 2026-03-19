Aviso naranja este viernes por oleaje en el mediterráneo andaluz y El Estrecho y amarillo por lluvia en Cádiz y Málaga

Archivo - Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento debido al paso de la borrasca 'Kristin'. A 28 de enero de 2026, en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 20 de marzo, aviso naranja por oleaje en Almería, Granada y Málaga, provincias a las que también se les suma el nivel amarillo por este mismo fenómeno junto a Cádiz. Asimismo, la jornada también estará marcada por la presencia de aviso amarillo por fuertes lluvias en Cádiz y Málaga, así como por viento en la provincia almeriense.

Según ha precisado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, las previsiones meteorológicas para este viernes en Almería se verán afectadas por el aviso naranja por fenómenos costeros en la zona del Poniente y la capital desde las 12,00 horas de este jueves hasta las 6,00 horas de la mañana, donde el viento del este y nordeste podrá alcanzar rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora (fuerza 8 a 9) y con olas de tres a cuatro metros de altura.

Esta misma provincia también contará con aviso amarillo por oleaje en la zona del Levante almeriense entre las 11,00 horas de este jueves hasta las 22,00 horas del viernes. En esta ubicación se espera que sople rachas de viento del nordeste de 50 a 60 km/h y que haya olas de hasta tres metros. Igualmente, se mantendrá vigente el nivel amarillo en el Poniente y la capital entre las 6,00 horas y las 22,00 horas, con rachas de viento del este y nordeste de 50 a 60 km/h y olas de tres y cuatro metros. No obstante, en esta última ubicación también permanecerá activado el nivel amarillo por viento hasta las 9,00 horas, momento en el que las rachas máximas llegarán a los 80 km/h.

Pasando por la provincia de Granada, la Aemet activará a partir de las 14,00 horas del jueves hasta 6,00 horas del mismo viernes el aviso naranja por fenómenos costeros, con rachas de viento que podrán alcanzar de los 60 a 70 km/h y olas de cuatro a cinco metros. Asimismo, la costa granadina estará bajo aviso amarillo también por oleaje entre las 6,00 y 20,00 horas, donde se espera que sople viento del este y nordeste de 50 a 60 km/h y que haya olas de tres a cuatro metros.

En Málaga, la Aemet mantendrá activado el nivel naranja por oleaje acompañado de rachas de viento del este de 60 a 70 km/h y con olas de cuatro a cinco metros, a partir de las 21,00 horas hasta las 5,00 horas de la madrugada del viernes. En cuanto al nivel amarillo, permanecerá vigente en la zona de Sol y Guadalhorce desde las 12,00 horas del jueves hasta las 17,00 horas, y en la Axarquía de 5,00 hasta las 17,00 horas. Ambas ubicaciones contarán con viento del este de entre 50 a 60 km/h y olas de entre tres y cuatro metros. Por último, en Sol y Guadalhorce se activará a partir de esta medianoche hasta las 9,00 horas el nivel amarillo por lluvias, con una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en la parte más occidental de la comarca.

Por último, la jornada del viernes en la provincia gaditana estará marcada por la presencia de aviso amarillo por fuertes precipitaciones en la zona del Estrecho a partir de esta medianoche hasta las 9,00 horas, donde se espera una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, también se activará la alerta por oleaje desde las 8,00 horas hasta las 21,00 horas de la noche, donde soplará viento de Levante de 50 a 61 km/h al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.