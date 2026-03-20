Las navieras del Puerto de Tarifa (Cádiz) cancelan todos sus ferris del viernes hacia Tánger debido al temporal

Archivo - Un ferri en el puerto de Algeciras en una imagen de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

TARIFA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Las navieras que operan en el Puerto de Tarifa (Cádiz), Balearia y Africa Morocco Link (AML), ha cancelado todos los ferris hacia Tánger (Marruecos) que tenían prevista su salida este viernes 20 de marzo debido a las condiciones meteorológicas adversas que se registra durante esta jornada en la zona del Estrecho de Gibraltar.

Según ha informado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras en redes sociales recogidas por Europa Press, este instalación portuaria va a permanecer cerrada este viernes, todo ello después de que el jueves se comunicase esta misma circunstancia desde las 16,00 horas de ese día.

De esta manera, no se espera que salga ningún barco desde Tarifa en el día de hoy, a lo que se añaden las cancelaciones ya anunciadas de Balearia para el ferri del sábado a las 09,00 horas.

Por otro lado, en el Puerto de Algeciras las conexiones marítimas con Tánger Med y Ceuta están operando en estos momentos con normalidad y no se registran retrasos ni cancelaciones anunciadas para las próximas horas.

Cabe apuntar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 20 de marzo, aviso amarillo por oleaje y por fuertes lluvias en la zona del Estrecho en Cádiz. Además, se activará la alerta por oleaje desde las 8,00 horas hasta las 21,00 horas de la noche, donde soplará viento de Levante de 50 a 61 km/h al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.