Avisos naranjas y amarillos por calor en toda Andalucía con máximas de 43 grados en Córdoba y Jaén

Una persona bebe agua durante la ola de calor en Sevilla. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 7 de julio, aviso naranja por altas temperaturas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde se estima que los termómetros alcanzarán temperaturas máximas de 43 grados, y alerta amarilla también por calor en Almería, Málaga y Granada.

Según ha indicado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, las campiñas cordobesas, gaditanas y sevillanas mantendrán activa la alerta naranja por altas temperaturas desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas por temperaturas máximas de hasta 43 grados en el caso de la campiña cordobesa. Por su parte, para la citada comarca sevillana se esperan 42 de máxima y para la respectiva gaditana, 40ºC.

Asimismo, el nivel naranja también se encuentra activado en la zona jiennense de Morena y Condado, por temperaturas de 43 grados en el mismo tramo horario. Además, la Aemet ha pronosticado temperaturas de hasta 42 grados en el Valle del Guadalquivir de Jaén, mientras que las restantes zonas que se encuentran bajo nivel naranja en la jornada del martes son Sierra y Pedroches (Córdoba) y Andévalo y Condado (Huelva), ambas por 40 grados de máxima.

Por otra parte, la Aemet ha marcado avisos amarillos en las comarcas de Cuenca del Genil (Granada), Aracena (Huelva), Cazorla y Segura (Jaén), Sierra Norte de Sevilla y subbética cordobesa por temperaturas máximas de 39 grados, donde "localmente, pueden alcanzarse los 40 grados".

En concreto, en el litoral onubense también se han precisado aviso amarillo por temperaturas de 38 grados en mismo tramo horario que las anteriores, aunque localmente pueden superarse los 39 grados en Almonte y en su entorno.

La Aemet también ha esgrimido que las zonas del Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería), Guadix y Baza (Granada), Antequera (Málaga), Capital y Montes de Jaén y la Sierra Sur de Sevilla, se encontrarán bajo nivel amarillo por temperaturas máximas de 38ºC para esta próxima jornada.

Para la jornada del martes la Aemet pronostica un predominio de los cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar tormentas ocasionales en el norte y este de la comunidad, que pueden ser secas ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios. Por su parte, los vientos en general soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde. Levante moderado en Cádiz y la costa almeriense, que en el Estrecho soplará fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes, disminuyendo al final del día.