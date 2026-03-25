AvvaPro refuerza su presencia en Córdoba y apuesta por una regulación "proporcionada" de viviendas turísticas

Miembros de AvvaPro en Córdoba. - AVVAPRO

CÓRDOBA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Apartamentos y Viviendas Turísticas de Andalucía (AvvaPro) ha presentado este miércoles en Córdoba su nuevo comité provincial y ha realizado un balance de la evolución del sector y de los principales retos normativos y de convivencia que afronta la vivienda de uso turístico en la ciudad, apostando por una regulación "proporcionada".

Según ha indicado la asociación en una nota, el presidente de la misma, Juan Cubo, ha subrayado "el peso estratégico de Córdoba dentro de la asociación, con unas 3.600 viviendas de uso turístico en la provincia, que suman más de 18.000 plazas de alojamiento", y "un crecimiento de la demanda del 36% tras la pandemia, lo que consolida a al sector como un referente de turismo urbano sostenible que complementa la oferta hotelera y genera empleo en el casco histórico".

Tal y como ha expresado "Córdoba es una plaza clave para la asociación" y quieren "que el sector siga desarrollándose desde la profesionalización, la calidad y la convivencia en los barrios". Asimismo, Cubo ha indicado que, "si bien hubiera sido deseable que la Ley de Turismo Sostenible de Andalucía se aprobara antes de la disolución del Parlamento", no se está "ante un esfuerzo en vano, sino ante la culminación de un trabajo sólido y consensuado que está preparado para ver la luz al comienzo de la próxima legislatura".

En línea con el mensaje trasladado por el consejero de Turismo, Arturo Bernal, Cubo ha subrayado que "esta norma es el resultado de un proceso riguroso y participativo en el que han intervenido activamente empresarios, profesionales y asociaciones del ámbito turístico", y que ya "incorpora respuestas a los principales retos del sector, como la seguridad jurídica, la competitividad del destino, la sostenibilidad, la calidad del empleo y la adecuada ordenación de la actividad".

En este contexto, ha señalado que la interrupción de su tramitación "debe entenderse como una oportunidad para que, en la próxima legislatura, el texto sea retomado de forma inmediata y aprobado en las primeras semanas, preservando el consenso alcanzado y el espíritu de colaboración que ha marcado su desarrollo".

Asimismo, desde AvvaPro han insistido en la importancia de "no perder el impulso generado en torno a una ley considerada estratégica para el futuro del turismo andaluz, uno de los principales motores económicos y sociales de la comunidad", reiterando "la plena disposición" del sector a seguir contribuyendo activamente a su aprobación definitiva.

Asimismo, ha querido reconocer "el importante esfuerzo realizado por la Junta de Andalucía y, en particular, por la Consejería de Turismo, por impulsar un texto trabajado, dialogado y alineado con las necesidades reales del sector".

Por su parte, el vocal delegado de AvvaPro en Córdoba, Luis Varela, ha presentado las líneas de trabajo del nuevo comité provincial y ha destacado "el grado de madurez alcanzado por el sector en la ciudad". Así las cosas, ha asegurado que se está "en un momento clave para consolidar un modelo de vivienda turística profesional, reconocido institucional y plenamente integrado en la ciudad".

Con unas previsiones de ocupación "similares a las del año pasado para Semana Santa", Varela ha incidido en que las viviendas turísticas "son un pilar estructural del turismo cordobés, clave para absorber la demanda en momentos punta y para generar actividad económica en el centro histórico", al tiempo que ha apelado a "seguir avanzando en códigos de buenas prácticas, diálogo con las administraciones y soluciones que favorezcan la convivencia vecinal".

La miembro del comité de trabajo de AvvaPro Córdoba, Matilde de la Hoz, ha subrayado el avance del sector hacia la profesionalización y la convivencia en los barrios. "Formar parte de este comité es una oportunidad para ordenar un sector que quiere hacer las cosas bien y aportar a la ciudad desde la responsabilidad compartida", ha destacado.

Para concluir, desde AvvaPro han señalado su disposición a "colaborar con Junta y ayuntamientos para compatibilizar desarrollo turístico y calidad de vida", defendiendo "regulación sí, pero con proporcionalidad y seguridad jurídica". La asociación ha recalcado que el modelo de turismo que se consolide en Córdoba en los próximos años "debe combinar calidad de vida para los residentes, una experiencia excelente para los visitantes, viabilidad para las empresas y profesionales del sector y un desarrollo turístico sostenible".