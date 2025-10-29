Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) abrirá ronda de consultas para consensuar la postura sobre la planta de biometano

JAÉN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Marino Aguilera, Marino Aguilera (PP), ha comunicado que el gobierno local (PP) va a iniciar una ronda de contactos con distintas entidades y organismos para consensuar una postura sobre el proyecto de instalación de una planta de biometano en el paraje de La Aduana, entre la N-432 y las Casillas de Mures.

En este sentido, ha anunciado reuniones con la Entidad Local Autónoma de Mures, la Plataforma contra la planta, los portavoces de los grupos políticos y la convocatoria de un Consejo de Alcaldes Pedáneos, al margen de las ya mantenidas con cooperativas, vecinos de la zona afectada, técnicos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento, o con la misma empresa promotora.

Durante su intervención en el pleno ordinario del mes de octubre, el alcalde ha rechazado los "bulos que circulan por redes", como que el Ayuntamiento ha cedido la parcela, que ha sido el promotor del proyecto o que se conocía desde 2023. "Nada más lejos de la realidad, las parcelas son de propietarios alcalaínos y las empresas de biogás llegan a la provincia gracias a la lluvia de millones de subvenciones que las distintas administraciones ofrecen", ha dicho el alcalde.

En cuanto a la consulta sobre la idoneidad del suelo realizada en 2023 por la empresa, Aguilera ha apuntado que dichas consultas son frecuentes en el Ayuntamiento, habiendo expedido más de cien informes durante su mandato a distintas empresas y particulares sobre suelos en el municipio, y que tales consultas no son públicas ni implican garantía de que se vaya a implantar una actividad.

"Nosotros agradecemos el interés de las empresas por asentarse en Alcalá, pero si el proyecto causa rechazo y comprobamos que ese es el sentir mayoritario, el Ayuntamiento hará lo que la ley le permita para impedir la planta", ha dicho el primer edil.

Asimismo, ha apuntado que aún no ha recibido el Ayuntamiento el proyecto al encontrarse en fase de evaluación ambiental en la Junta de Andalucía. No obstante, ha incidido en que los ayuntamientos poseen competencias limitadas en ordenación del territorio y protección ambiental y que todos los pasos que se den, deben proteger las decisiones municipales.

"No podemos precipitarnos adoptando una decisión acelerada que pueda ser recurrible por la empresa y volverse en contra nuestra", ha dicho Aguilera.