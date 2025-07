El Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) asegura que "ni penaliza ni bloquea" la llegada de empresas a El Chaparral

JAÉN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alcalá la Real (Jaén), Marino Aguilera (PP), ha salido al paso de las declaraciones del vicepresidente primero de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, sobre la supuesta paralización del expediente relativo a la antigua granja caprina del polígono industrial El Chaparral para asegurar que "el Ayuntamiento ni penaliza ni bloquea la implantación de nuevas empresas en El Chaparral".

Aguilera ha indicado en un comunicado que las declaraciones de Latorre son un "ataque sin precedentes" hacia el Ayuntamiento, al tiempo que ha criticado que el vicepresidente de la Diputación, Juan Latorre, "demuestre importantes lagunas y un absoluto desconocimiento" del convenio firmado entre ambas instituciones en 2021.

Dicho acuerdo, según Aguilera, establece una comisión técnico-política para resolver cualquier discrepancia, a la que se podría haber recurrido "antes de enturbiar las relaciones entre Ayuntamiento y Diputación".

No obstante, ha incidido en que "fue la propia Diputación la que, en 2024, tras varias cancelaciones de citas notariales y tras requerimiento expreso del Ayuntamiento, tardó cinco meses en designar un representante para firmar la escritura que permitiera cancelar la condición registral de la parcela".

Sobre el estado actual del trámite de segregación de los terrenos, Aguilera ha acusado a Latorre de manipular la información y omitir que fue la Diputación Provincial de Jaén la que, en 2023, presentó alegaciones a la inscripción de la escritura de segregación y modificación de servidumbre, "motivadas por una diferencia de medición de 72 metros cuadrados sobre un total de 14.800 metros cuadrados".

Dichas alegaciones, según el alcalde, llevaron al registrador a suspender el proceso, lo que ha obligado al Ayuntamiento a realizar un nuevo levantamiento topográfico y las correcciones correspondientes, sin que, a día de hoy, se haya podido completar la inscripción de las segregaciones solicitadas por la Administración provincial.

Igualmente, el alcalde ha rechazado que no se haya informado del procedimiento, ni facilitado documentación, ya que el área de Urbanismo trasladó al jefe de Servicio de Patrimonio de la Diputación que la licencia de segregación contaba con informe favorable. Sin embargo, ha dicho Aguilera, "no se puede avanzar hasta que no se inscriban previamente las segregaciones de la finca matriz, conforme al principio de tracto sucesivo".

El Ayuntamiento confía que "en breve se pueda rectificar en notaría el documento público para su presentación en el Registro de la Propiedad de Alcalá la Real", de modo que "se inscriban definitivamente las segregaciones solicitadas por Diputación, paso imprescindible para proceder a su venta".