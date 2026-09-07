Ayuntamiento de Alhendín (Granada) aconseja a sus vecinos extremar precaución por el incendio en la planta de Inertes

Incendio en la planta privada de Alhendín. - ASVOGRA

GRANADA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alhendín (Granada) ha aconsejado a sus vecinos extremar la precaución ante la posible presencia de humo en distintas zonas cercanas del incendio declarado en la planta de Inertes y permanecer en interiores si se percibe humo o fuerte olor en el exterior.

El consistorio también recomienda cerrar puertas y ventanas y evitar ventilar; así como reducir desplazamientos innecesarios y evitar actividad física al aire libre, tal y como ha difundido a través de sus redes sociales.

Se insta a no acercarse a la zona del incendio para no dificultar el trabajo de los servicios de emergencia; prestar especial atención a menores, personas mayores, embarazadas y personas con problemas respiratorios y, si fuera necesario salir al exterior en zonas con humo, utilizar mascarilla FFP2.

El incendio, en cuya extinción trabajan Bomberos de Granada y de la Diputación, se ha originado antes de las cuatro de la tarde por causas que no han trascendido provocando una gran columna de humo visible desde distintos puntos del área metropolitana.

La empresa se dedica a la clasificación, tratamiento y transformación de residuos o desechos de la construcción para generar nuevas materias primas.