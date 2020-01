El Ayuntamiento de Andújar finaliza el año con cero ejecuciones hipotecarias

Publicado 21/01/2020 18:59:54 CET

ANDÚJAR (JAÉN), 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El área de vivienda del Ayuntamiento de Andújar ha finalizado el año sin ninguna ejecución hipotecaria. "Estos datos reflejan el alto grado de efectividad de los técnicos implicados, así como de los letrados que colaboran gracias al convenio firmado entre Diputación de Jaén y Ayuntamiento", ha subrayado el concejal del área, Juan Francisco Cazalilla.

El edil ha afirmado que "no hay que bajar la guardia, ya que todavía quedan muchos lanzamientos en materia de arrendamientos que se están realizando, es decir, personas que son desalojadas de sus viviendas, no en propiedad, por no poder hacer frente al alquiler".

Así, Cazalilla ha indicado que "todavía quedan muchos retos por delante". "Desde el área nuestro objetivo es poner a disposición de la ciudadanía el máximo número de viviendas vacías posibles para su uso", ha explicado.

"No hay que perder las perspectiva de que la vivienda es un derecho tanto humano como constitucional, no al servicio de la especulación", ha dicho, y ha añadido que, por lo tanto, "es un objetivo fundamental facilitar su acceso".