El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) celebra una jornada técnica sobre gestión y prevención de inundaciones

Celebración de la jornada sobre gestión y prevención de inundaciones. - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

ANDÚJAR (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) ha celebrado una jornada sobre gestión y prevención de inundaciones, una cita abierta al público orientada a difundir conocimiento técnico, normativo y operativo sobre este tipo de emergencias.

De esta forma, ha sido una oportunidad para acercar a la ciudadanía "información rigurosa y práctica sobre cómo funcionan los sistemas de prevención, cómo se coordinan las administraciones y qué papel juegan los cuerpos operativos ante episodios de inundación", según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Emilio Rodríguez.

"Reforzar el conocimiento colectivo es clave para mejorar la resiliencia del municipio frente a fenómenos cada vez más frecuentes", ha destacado en una nota el edil.

Durante el encuentro han intervenido especialistas de entidades clave en la gestión del riesgo. El jefe de Servicio de Actuaciones en Cauces de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Javier Quirós, ha expuesto el análisis territorial y los riesgos hidrológicos.

En su intervención ha abodado cuestiones como la elaboración de mapas de inundabilidad, la evaluación de escenarios y las herramientas para anticipar avenidas en zonas urbanas y rurales. Asimismo, ha detallado el marco jurídico-técnico vigente y la articulación de competencias entre administraciones locales, autonómicas y estatales.

Por su parte, el jefe del Parque de Bomberos de Andújar, Manuel Fernández, se ha centrado en el funcionamiento del Plan de Emergencias Local, detallando los protocolos de actuación ante lluvias intensas, las intervenciones en zonas anegadas, los sistemas de aviso a la población y las mejoras incorporadas en los últimos años para optimizar la respuesta operativa.

A continuación, el coordinador de Gestión de Emergencias 112, Antonio Galiano, ha hablado sobre la gestión comunitaria y la resiliencia, ofreciendo pautas para que vecinos, asociaciones y comercios puedan prepararse adecuadamente, actuar ante una emergencia por inundación y colaborar en la recuperación posterior.

La jornada ha servido para subrayar la importancia de la colaboración entre ciudadanía, administraciones y servicios de emergencia, consolidándose como un espacio de aprendizaje compartido para mejorar la seguridad del municipio frente a episodios de inundaciones cada vez más intensos.

"La coordinación, la prevención y la implicación social son herramientas fundamentales para seguir avanzando en la protección de nuestro entorno y de nuestras familias", ha concluido el concejal de Medio Ambiente.