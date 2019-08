El Ayuntamiento aplicará el ERTE en Onda Jaén tras el incendio "por responsabilidad"

Actualizado 14/08/2019 20:06:07 CET

Los concejales de Comunicación y Personal de Jaén, José Manuel Higueras y Carlos Alberca. - EUROPA PRESS

JAÉN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén aplicará un expediente de regulación temporal (Erte) en Onda Jaén "por responsabilidad" para dotar de "cobertura legal" a la situación generada tras el incendio y como la "solución de menor impacto" para los trabajadores. Se planteará por seis meses, "sin menoscabo de que pueda acortarse", mientras trabajará en alternativas para reanudar la actividad.

Así lo han señalado este miércoles en rueda de prensa los concejales de Personal y de Comunicación, Carlos Alberca y José Manuel Higueras, quienes han analizado la situación después del fuego que el 6 de agosto afectó a la sede de la radio televisión municipal, sobre la que han asegurado que "en ningún momento" se ha puesto sobre la mesa la eliminación de este servicio.

El primero ha recordado que desde entonces los 45 empleados están sin centro de trabajo. Además, parece que "hay daños estructurales y que ha quedado inservible", si bien no se puede constatar aún, dado que sigue abierta la investigación tras el informe de la Policía Científica que apunta a que ha sido provocado.

Ello "ha llevado a tomar una decisión que es desagradable pero que respeta la legalidad", punto en el que ha precisado que los servicios jurídicos "ofrecían dos opciones": la extinción del servicio y, por ende, de los contratos o la suspensión temporal.

"Hemos cogido la solución de menor impacto", ha dicho Alberca, quien ha explicado que el Erte se aplicará durante seis meses "sin menoscabo de que pudiera acortarse" de disponerse antes de una instalación adecuada. Ha incidido en que "no es una solución agradable pero es la mejor y la más ajustada a la legalidad", porque "tienen una situación laboral anómala y más en una administración pública, ya que reciben una nómina estando en casa".

Sobre los plazos para registrarlo, ha explicado que cuando se produce "por causa mayor simplemente hay que comunicar a los trabajadores y a autoridad laboral" sin necesidad de periodo de consultas; si bien se ha querido hacer "lo más transparente y participativo posible" y mantener encuentros con grupos políticos, sindicatos y trabajadores y escuchar sus planteamientos.

Al hilo, ha agregado que la presentación del Erte se está retrasando para "estudiar muy bien todas las alternativas", aunque ha dicho que "esta incertidumbre es lo peor". "Tendremos que tomar una decisión casi ya de forma inmediata. Y si es el registro en la autoridad laboral del Erte se pueda comunicar lo antes posible", ha afirmado no sin matizar que no sería óbice para que después, una vez estudiado los perfiles de los empleados, pueda haber reubicaciones.

REUBICACIÓN DE PERSONAL

Y es que, según ha apuntado, esta opción no es una solución asumible a corto plazo, como tampoco lo son otras propuestas realizadas por la plantilla sobre instalaciones temporales para reanudar la actividad de Onda Jaén. Por ello, según ha incidido, es necesario dar una cobertura legal a los 45 empleados mientras se analizan en profundidad.

Sobre la reubicación de trabajadores, ha comentado que "hay perfiles con una ubicación directa", como limpiadores y administrativos, "pero el resto tienen singularidades consecuencia de la gestión del servicio que se hizo en anteriores mandatos que lastran de inicio esta alternativa".

Así, por ejemplo, hay perfiles con grupo de cotización 7 u 8 que no se corresponden con la categoría laboral, de manera que "hay que estudiarlos uno por uno porque además hay que controlar los agravios comparativos con el resto de trabajadores" del Ayuntamiento.

Con respecto a instalaciones alternativas, el concejal ha considerado que la sede central de la Universidad Popular Municipal (UPM) no es tarea fácil y rápida porque se trata de un espacio "que se utiliza ya con otro fin".

Sobre las que brinda una empresa, Software del Sol, ha reiterado que no se tiene de momento horizonte temporal para la reanudación de la actividad, especialmente tras el informe policial que hará "alargar" los periodos al seguir abierta la investigación y no poder acceder a la sede y ante la posibilidad de que el seguro no se hiciera cargo de los daños. De hecho, se está "esperando una copia de las especificaciones de la póliza porque en algunas ocasiones puede estar exento de responsabilidad si la causa ha sido intencionada".

De este modo, no se puede ofrecer garantías de tiempo a esta firma, cuya oferta es de momento "oficiosa". A ello ha sumado que el centro de Software del Sol está situado en otra localidad, en Mengíbar, con los inconvenientes legales que puede tener para la actividad así como los de otro tipo, caso de la asunción de los desplazamientos de 45 personas.

En esta línea, el concejal de Comunicación ha subrayado que aún no es posible intervenir en las instalaciones de Onda Jaén en Vaciacostales y no hay medios materiales suficientes para la actividad, con "prácticamente una cámara y un disco duro".

PAUSE

"Tenemos que darle al botón de pause y ver caso por caso, todas las situaciones, pero necesitamos cobertura jurídica para poder hacer eso. No podemos estar 'sine die' con un decreto de gente en su casa", ha manifestado Higueras. A su juicio, "no sería serio" y sería "una irresponsabilidad frente a los ciudadanos y al resto de los trabajadores" que en el gobierno local (PSOE-Cs) no están dispuestos a asumir.

Ambos ediles han hecho hincapié que "hay muchos aspectos que limar", aunque han aseverado que "la voluntad de este equipo de gobierno es defender los intereses de los trabajadores en una situación de máxima vulnerabilidad, que son los 45 empleados de Onda Jaén". "Pero sin olvidar el interés público y los derechos de todos los empleados de esta casa", ha añadido Alberca.