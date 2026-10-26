El Ayuntamiento de Armilla pide a la Junta incluir el nuevo Centro de Salud en los Presupuestos de 2027

La Plataforma Ciudadana por un Nuevo Centro de Salud en Armilla ha recogido 9.747 firmas, entregadas recientemente en el Registro municipal del Ayuntamiento, pidiendo que la Corporación haga suya la reivindicación social. - AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

ARMILLA (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Armilla (Granada), Loli Cañavate, ha remitido una carta a la Junta de Andalucía para solicitar la inclusión del nuevo Centro de Salud en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2027.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en un comunicado, en el que señala que la misiva de la regidora se envía "después de la recepción de cerca de 10.000 firmas recogidas por parte de la Plataforma Ciudadana por un Nuevo Centro de Salud en Armilla, y del acuerdo con todos los grupos políticos del Ayuntamiento" para realizar esta petición, que se convertiría en una declaración institucional a aprobar en el próximo Pleno.

El Consistorio señala que ya en el Pleno municipal de 21 de abril se aprobó por unanimidad una moción de apoyo a la Plataforma Ciudadana por un Nuevo Centro de Salud en Armilla y a todas las acciones que promoviera para conseguir esta infraestructura.

"Este acuerdo permitió expresar una posición compartida por todas las fuerzas políticas municipales en torno a una necesidad que llevamos reclamando a la Junta de Andalucía", señala Cañavate en el escrito.

Y es que la plataforma ha recogido 9.747 firmas, entregadas recientemente en el Registro Municipal del Ayuntamiento mediante el que solicita que esta reivindicación sea asumida por el conjunto de la Corporación y trasladada a las administraciones competentes.

"La dimensión de este respaldo ciudadano, en una ciudad de algo más de 26.000 habitantes, pone de manifiesto la importancia que la población concede a disponer de unas instalaciones sanitarias adecuadas", considera la alcaldesa.

Cañavate recuerda además que el Ayuntamiento ha realizado las gestiones necesarias para facilitar la construcción del nuevo centro: "Fruto de la colaboración con la Diputación provincial de Granada, se formalizó la cesión de los terrenos situados junto a los Centro Sociales de la Calle Barcelona, mediante un convenio cuya adenda, suscrita en marzo de 2024, amplió el plazo para la construcción de esta infraestructura a cuatro años. El transcurso del tiempo sin que se haya iniciado el proyecto hace cada vez más urgente adoptar las decisiones necesarias para garantizar su ejecución", ha dicho.

Desde el Gobierno local de Armilla consideran que la previsión anunciada por el Gobierno andaluz de aprobar el próximo miércoles 28 de octubre el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 señala un momento especialmente importante para el futuro de esta reivindicación.

La intención del Ayuntamiento era trasladar formalmente esta petición mediante una Declaración Institucional que será sometida a consideración del próximo Pleno municipal. Sin embargo, dado que la sesión plenaria se celebrará con posterioridad a la reunión del Consejo de Gobierno, la alcaldesa ha considerado necesario "anticipar esta comunicación para que la reivindicación de Armilla pueda ser tenida en cuenta antes de la aprobación del proyecto presupuestario", afirma.

"Como alcaldesa, considero que el respaldo unánime de la Corporación Municipal y las 9.747 firmas recogidas por al Plataforma constituyen argumentos suficientes para que esta demanda sea atendida y encuentre una respuesta concreta en la planificación presupuestaria de la Junta de Andalucía", ha concluido.