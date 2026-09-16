El Ayuntamiento de Baena (Córdoba) para el procedimiento de la planta de biogás hasta estudiar el nuevo informe de Junta

Archivo - La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano. - AYUNTAMIENTO DE BAENA - Archivo

BAENA (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Baena (Córdoba), María Jesús Serrano, ha presidido la Comisión Informativa de Presidencia prevista para tratar la planta de biogás, en la que se ha abordado el Informe de Incidencia de la Junta de Andalucía resuelto favorablemente. Tras la reunión, Serrano ha expresado que se paraliza el procedimiento de la planta hasta estudiar el nuevo informe de la Junta de Andalucía y ha garantizado a los vecinos que va a "trabajar tanto jurídica como técnicamente para paralizar el proyecto" dentro de sus competencias urbanísticas.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, Serrano ha explicado que la Junta de Andalucía ha emitido un informe favorable de incidencia territorial, algo que "respetamos pero no compartimos, dado que han emitido en siete horas lo que no habían informado en siete meses", y por ello, "ahora vamos a trabajar en analizarlo y requerir a las distintas administraciones sectoriales el informe que sea preceptivo, tanto Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como Vías Pecuarias y a la empresa concesionaria de aguas Aqualia".

Igualmente, ha señalado que la Junta de Andalucía "tiene también la competencia de resolver la Autorización Ambiental Integrada" y están "esperando que conteste a las distintas alegaciones que se han presentado tanto desde el Ayuntamiento como partidos políticos, vecinos, asociaciones, entidades y colectivos".

Pero, tal y como ha afirmado la alcaldesa, el Ayuntamiento "escuchó a los vecinos de Baena" y "decidió que mientras tenga las competencias de la alcaldía trabajará para que la planta no se instale en Baena". Desde que se tuvo conocimiento de las pretensiones de la promotora, el equipo de Gobierno y el Ayuntamiento de Baena han mantenido "una postura vigilante en defensa de los intereses generales" de los baenenses.

La pasada semana, "ante la ausencia de pronunciamientos expresos en los plazos legalmente establecidos por la normativa autonómica de aplicación, la Ley LISTA y su reglamento, y operando los silencios administrativos desfavorables correspondientes, tras decaer los plazos máximos de resolución del procedimiento", el Ayuntamiento de Baena convocó una Comisión Informativa de Presidencia y de la Junta de Gobierno Local, con el objetivo de "aprobar formalmente la denegación de la actuación extraordinaria en suelo rústico solicitada para la instalación de dicha planta".

Ahora, "tras recibir el martes el informe de la Junta de Andalucía, la Comisión Informativa de Presidencia, donde se encuentran representados todos los grupos políticos, ha acordado estudiará el informe de la Junta, sin olvidar que está pendiente que se resuelvan desde la delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba todas las alegaciones que se han presentado a este proyecto en el trámite de exposición pública de la Autorización Ambiental Integrada".

La alcaldesa ha remarcado que trabajan "para que la planta no se instale", pues es un proyecto que "ha generado incertidumbre y una gran polémica social por la instalación de una planta de producción de biometano en los parajes de Amarguilla y La Pililla". Desde que se tuvo conocimiento "el equipo de Gobierno y el Ayuntamiento de Baena han mantenido una postura vigilante en defensa de los intereses generales de los baenenses", ha insistido.