El Ayuntamiento celebra la primera semifinal del Concurso Internacional de Salmorejo Cordobés en 'Auténtica'

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Marian Aguilar (centro), junto a los participantes en la semifinal. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado este martes la primera semifinal del I Concurso Internacional de Salmorejo Cordobés, una cita que se ha desarrollado en la feria gastronómica 'Auténtica', organizada en Sevilla, y en la que han participado cuatro cocineros que han elaborado el plato aportando cada uno su personalidad.

Según ha informado el Consistorio cordobés, el jurado ha elegido ganador de esta primera semifinal a Carlos Benítez, de Casa Aníbal, mientras que el resto de participantes han sido Adrián Hernández, de Casa Palacio Don Ramón; Jesús Plata, de Cervecería La Rubia de Bami; y Rafael Rodríguez, de Manolo Mayo.

El Concurso prevé otras tres semifinales, que se celebrarán en las ferias San Sebastián Gastronomika (6 de octubre) y en Sabor a Córdoba (24 de octubre), así como una tercera que tendrá lugar en el Mercado de Vallehermoso de Madrid (en el mes de noviembre, con el día aún por determinar). La final se ha previsto en Fitur, que arranca el 21 de enero de 2027.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Marian Aguilar, que ha asistido este martes a la semifinal de Sevilla, ha indicado que con esta iniciativa "rendimos homenaje y le damos el lugar que se merece a este plato tan nuestro y tan característico de nuestra idiosincrasia como ciudad".

Así, el I Concurso Nacional de Salmorejo Cordobés, que tiene al chef cordobés con tres Estrellas Michelín Paco Morales como embajador, se presenta con la finalidad de promover, difundir y reconocer la elaboración del salmorejo cordobés como emblema de la gastronomía cordobesa, poniendo en valor la tradición gastronómica de la ciudad y el uso de ingredientes con la calidad que aportan las denominaciones de origen.

Aguilar ha manifestado que su reconocimiento "trasciende lo local, consolidándose como un símbolo de la dieta mediterránea y del patrimonio gastronómico español y, en especial, cordobés", por lo que ha añadido que "este plato no solo forma parte del recetario tradicional, sino también de la proyección turística y cultural de la ciudad, contribuyendo a posicionar a Córdoba como destino gastronómico de primer nivel".

"Ese es nuestro objetivo principal --ha comentado la delegada--, que la ciudad siga liderando la red de destinos turísticos mejor considerados por los visitantes que viajan atraídos por la buena mesa y en ese sentido, aunque la diversidad y riqueza de la cocina cordobesa es enorme, lo cierto es que uno de nuestros emblemas es el salmorejo".

Según ha señalado Aguilar, el Ayuntamiento "apuesta fuertemente por el turismo gastronómico y buena prueba de ello es la importante promoción exterior que estamos haciendo, siempre bajo la marca Córdoba, Patrimonio Gastronómico".