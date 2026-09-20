Montero reprocha a Moreno no acoger a más menores migrantes "pese a estar los centros andaluces al 60% de su capacidad"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante la primera jornada del Pleno del Parlamento andaluz. A 16 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press
SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado que los centros andaluces de acogida de menores migrantes se encuentren al 60 por ciento de su capacidad, mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno "se niega" a recibir a más niños en "plena situación límite en Ceuta".
En un mensaje a través de la red social X, recogido por Europa Press, la líder socialista ha reprochado al presidente andaluz el "verdadero alcance de la supuesta solidaridad", precisando que a Ceuta "se le ayuda con hechos, no utilizándolo para alimentar una pelea política".
Asimismo, Montero ha afeado que el Partido Popular "anteponga su confrontación contra el Gobierno de España al bienestar de la sociedad ceutí y a la protección de menores en situación de vulnerabilidad.
"Moreno da la espalda a nuestras responsabilidades y al principio de solidaridad recogido en el Estatuto de Autonomía. Andalucía es una tierra solidaria y Ceuta es un pueblo hermano. No podemos abandonarlo cuando más nos necesita", ha sentenciado Montero.