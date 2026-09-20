El coronel La Legión destaca que Ceuta y Melilla "representan a España" y asegura estar preparados para cualquier misión

El coronel jefe de La Legión en Melilla en su discurso. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coronel jefe del Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión en Melilla, Ignacio García del Castillo, ha subrayado este domingo que Ceuta y Melilla "representan a España" y ha asegurado que los legionarios están "más que preparados para cumplir cualquier misión", durante los actos conmemorativos del 106 aniversario de la creación de La Legión.

García del Castillo ha pronunciado estas palabras durante la parada militar celebrada en el acuartelamiento 'Millán Astray' de Melilla, presidida por el jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), general de ejército Amador Enseñat y Berea, y a la que han asistido, entre otras autoridades, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, y la delegada del Gobierno, Sabrina Moh.

En su intervención, el coronel ha recordado que "el Primer Tercio de La Legión estará ligado por siempre con esta tierra. Cuando en 1921 Melilla necesitó auxilio, La Legión acudió y lo hizo con toda la rapidez y disponibilidad que le permitió un cambio de zona de acción", ha afirmado

En clara referencia a la presión que sufren Ceuta y Melilla desde finales de julio, con las entradas masivas de migrantes que los gobiernos de ambas ciudades han tachado de "invasión", el jefe del Tercio ha señalado que los actuales tiempos exigen "serenidad, una exhaustiva preparación ante la incertidumbre y firmeza a la hora de actuar" y ha defendido que la unidad permanece "firme, cohesionada, preparada y con la moral muy alta".

Ignacio García del Castillo ha destacado la importancia de la misión que desempeñan las unidades militares "en las "plazas de soberanía del norte de África" y ha señalado que ambas ciudades "representan a España", al tiempo que ha reivindicado el vínculo histórico entre La Legión y Melilla.

En este contexto, ha aludido al "ruido mediático y de redes sociales" que, según ha manifestado, intenta "sin éxito" empañar el honor de La Legión, y ha reivindicado la disciplina y preparación de sus efectivos.

"Mientras algunos se permiten el lujo de cuestionar el desempeño de las Fuerzas Armadas, nosotros cumplimos férrea disciplina, la que nos define: estamos más que preparados para cumplir cualquier misión. Esa es nuestra grandeza", ha declarado.

García del Castillo también ha señalado que los legionarios afrontan "con voluntad de vencer la tensión de la crisis actual" y ha destacado que son conscientes de que la clave del éxito está en la "disponibilidad", entendida como la capacidad para actuar "de forma resolutiva y con inmediatez" cuando reciban la orden.

PARADA MILITAR POR EL 106 ANIVERSARIO

Los actos han comenzado con la revista del general Enseñat a las unidades del Tercio 'Gran Capitán', 1º de La Legión, bajo el mando de su coronel jefe, y con la participación de distintas unidades de la I Bandera.

El JEME ha felicitado a los integrantes de La Legión y a quienes renovaron su juramento a la Bandera o recibieron algún reconocimiento durante el acto. Enseñat ha destacado que, 106 años después del alistamiento del primer legionario, La Legión mantiene "intacto" el espíritu que ha caracterizado a la unidad a lo largo de su historia, "basado en la disciplina, el compañerismo, la voluntad de vencer y la disposición permanente al sacrificio y al servicio".

El general ha subrayado también la necesidad de preservar este legado y proyectarlo hacia el futuro mediante un Ejército "con unidades cohesionadas, tecnológicamente avanzadas y preparadas para afrontar los escenarios más exigentes".

Finalmente, ha reconocido el papel de las familias legionarias por el apoyo que prestan a quienes sirven en sus filas y ha animado a los legionarios a continuar desarrollando su labor con la "entrega, exigencia y espíritu" que caracterizan a La Legión. El desfile de las unidades participantes ha puesto fin a la parada militar.