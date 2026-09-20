España llevará a la Asamblea de la ONU la defensa del derecho internacional y la reforma de instituciones multilaterales

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el Rey Felipe VI (d) asisten a la sesión de apertura del Debate General del 80º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, a 23 de septiembre de 2025, en Nueva Yo - Casa de S.M. el Rey - Archivo

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viajará mañana lunes a Nueva York, donde inicia su participación en la 81ª Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que llevará las propuestas de España para la defensa del derecho internacional y la reforma de las instituciones multilaterales y trasladará su compromiso "para poner fin a la guerra en Oriente Medio y en Ucrania".

El ministro destacará su apuesta por un multilateralismo "renovado, eficaz e inclusivo", con las Naciones Unidas en su centro, capaz de garantizar un orden internacional basado en el derecho internacional, los derechos humanos, la cooperación y el diálogo. Trasladará asimismo la apuesta de España por la elección de la primera mujer Secretaria General de las Naciones Unidas.

Por otro lado, la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que se celebrará el 4 y 5 de noviembre, ocupará un lugar relevante en la agenda de Albares. El tradicional desayuno de cancilleres iberoamericanos, que este año preside España, y la reunión Ministerial UE-CELAC son las principales citas a este respecto.

Asimismo, destaca el acto que Exteriores coorganiza junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo titulado 'Democracia, Desarrollo y Futuros Compartidos: Iberoamérica rumbo a la Cumbre de Madrid".

Entre las reuniones organizadas por España, también cabe mencionar la Mesa redonda de Alto Nivel convocada conjuntamente con Brasil, en la que se hará hincapié en la lucha contra el hambre y la pobreza y el objetivo "de no dejar a nadie atrás".

La situación en Oriente Próximo será también abordada de forma destacada a través de la participación en la Reunión Ministerial para la implementación de la solución de los dos estados, y la Reunión Ministerial de apoyo a UNRWA, que copresiden España, Jordania y Brasil, en la que el titular de Exteriores reiterará el firme apoyo político y financiero a la Agencia, así como su papel crucial en la estabilidad regional, el desarrollo humano y los derechos de los refugiados palestinos.

PRIORIDADES DE ESPAÑA EN LA ONU

A lo largo de esta semana, Albares se encargará de reafirmar las prioridades de España para este 81 período de sesiones, incluido el apoyo al proceso de reforma del sistema de Naciones Unidas mediante la Iniciativa ONU80, para lograr una Organización "más eficaz, eficiente y ágil, con una mayor transparencia y rendición de cuentas".

Y lo hará en las reuniones de alto nivel y actos paralelos de interés para España sobre democracia y desarrollo, derechos humanos, género y diversidad, cambio climático, justicia social, gobernanza de la inteligencia artificial, seguridad alimentaria, prevención y solución de conflictos y no proliferación, ha destacado el Ministerior en una nota de prensa.

Otros asuntos con presencia destacable de España a lo largo de la semana son la reunión de los ministros de Exteriores de la UE en el Consejo de Asuntos Exteriores informal; la reunión del Grupo de Amigos de Víctimas del Terrorismo; el coloquio sobre Mujeres, paz y liderazgo en el Instituto Internacional para la Paz, o el Panel internacional de Alto Nivel para la lucha contra las desigualdades.