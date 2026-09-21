Herido grave un hombre por un disparo de un agente del ICE en Austin, Texas (EEUU)

Archivo - Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en una operación antiinmigratoria en Houston, Texas - ICE - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado gravemente herido de bala en Austin, Texas, por un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estadounidense.

"El disparo ha sido en la zona central del cuerpo; impactó en el torso, por lo que la persona permanece en estado grave", ha informado en una rueda de prensa conjunta de autoridades locales el jefe de los servicios de Emergencias (EMS) del condado de Travis y Austin, Robert Luckritz.

Asimismo, ha afirmado que "ha sido una sola herida de bala", agregando que el afectado es un "hombre adulto" aunque sin poder precisar la nacionalidad ni si era objetivo de una operación del ICE, en un momento en el que todavía transcurre la investigación.

Por su parte, la jefa de Policía de Austin, Lisa Davis, ha asegurado haber recibido información de que el tirador "es un agente del ICE" y que el disparo tuvo lugar tras una "breve persecución a pie" en torno a las 13.00 horas (hora local) en el norte de Austin.

En la comparecencia también ha estado el alcalde de la ciudad, Kirk Watson, quien, subrayando que la Policía de Austin no se ha visto implicada, se ha mostrado "disgustado y enfadado" por el hecho de que "una persona reciba un disparo en las calles de Austin por parte de alguien supuestamente perteneciente a las fuerzas del orden, sobre todo cuando se trata del ICE".

"Aunque estoy triste y enfadado por ello, no me sorprende en absoluto", ha apostillado, alegando haber registrado un aumento súbito en las operaciones del Servicio parapolicial en la ciudad: "En una semana hemos pasado de contarlos con una mano a (verlos) en la treintena".

Por su parte, el congresista tejano Greg Casar ha indicado que su oficina "solicitará toda la información posible", dado que "tanto el Departamento de Seguridad Nacional como el ICE tienen la obligación legal y constitucional de compartir información con el Congreso".

De cualquier modo, ha reconocido que "existe una razón por la que los habitantes de Austin y de todo el país desconfían profundamente de cualquier declaración del ICE", mostrando así cierto escepticismo por cuál será la versión oficial del organismo.