Ayuntamiento contará con 30.000 metros cuadrados adicionales de aparcamiento para la Feria de San Lucas 2025

JAÉN 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde y concejal de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Jaén, María Espejo, ha mantenido un encuentro con el empresario Carlos Rentero, propietario de Hotel Ciudad de Úbeda S.L., y con el presidente de la Asociación de Feriantes de Jaén, Federico Gaitán, en el que se ha acordado la cesión de unos 30.000 metros cuadrados de terrenos al Patronato de Cultura como zona de aparcamiento durante la celebración de la Feria y Fiestas de San Lucas 2025.

Estos se encuentran junto a Ifeja, frente a las instalaciones de Canal Sur, y son propiedad del empresario. María Espejo ha agradecido a Carlos Rentero su generosidad y a la Asociación de Feriantes su mediación para hacer posible esta cesión. "Desde el Ayuntamiento y la Concejalía queremos agradecer a Carlos Rentero la puesta en valor de nuestra feria, cediendo terrenos privados que revertirá en un mejor desarrollo de la feria", ha dicho en una nota.

Ha dicho que esto supondrá que los feriantes puedan disponer de más plazas de aparcamiento para camiones de transportes y vehículos de servicio de los propios feriantes y así poder despejar la zona de aparcamiento del propio ferial; por lo que los jiennenses y visitantes tendrá más espacio para estacionar.

Por su parte, Carlos Rentero ha destacado su voluntad de colaboración: "A través de la Asociación de Feriantes de Jaén y con el beneplácito del Patronato de Cultura, voy a ceder de forma gratuita estos terrenos que están junto a la institución ferial para que los feriantes puedan disponer de una zona de aparcamiento para vehículos de transportes de servicios".

En la misma línea, Federico Gaitán, presidente de la Asociación de Feriantes de Jaén, ha subrayado la importancia de este acuerdo: "La ampliación de espacio permitirá dotar de un mayor número de plazas de aparcamiento en el propio ferial y ofrecer más comodidad al público que acuda al recinto".